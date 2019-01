Cikkünk folyamatosan bővül

Újabb tárgyalásra tett ígéretet a Brexittel kapcsolatban a brit alsóház előtt Theresa May brit kormányfő. A politikus széleskörű konzultációt ígért - például az országrészek és érdekvédelmi szervezetek bevonásával - , ugyanakkor nem engedné ki a kezéből a vezetést: "a tárgyalás a kormány felelőssége a kiválásról és a jövőbeli viszonnyal kapcsolatban is" - fogalmazott. Azt is kiemelte: folyamatosan tájékoztatni a parlamentet, de bizalmasan, mert egyes információk kiszivárgása gyengítheti a tárgyalási pozícióját.

Kiemelte: az új javaslatoknál is szem előtt tartják a dolgozók jogait és a környezetvédelmi szempontokat. "Az itt élő és dolgozó uniós állampolgárok jogai nem sérülhetnek sem akkor, ha megállapodással, sem akkor, ha megállapodás nélkül lép ki az EU-ból az Egyesült Királyság."

Arról is beszélt a kormányfő, hogy a tesztüzemben hétfőn indult regisztráció 65 fontos díját eltörölheti a kormány.

A következő napokban hivatalosan is benyújtja javaslatát, erről fog tárgyalni a parlament és - módosítókkal - január 29-én szavazhat róla.

Jacob Rees-Mogg, a May elleni pártpuccsot kezdeményező Brexit-párti képviselő délelőtt azt ígérte, hogy ha May képes elfogadható megoldást találni az ír backstop kérdésére (pontosabban arra, hogy az ír-északír határ átjárhatóságát biztosítani hivatott vészmegoldás nem tartja bent határozatlan időre a briteket az EU vámuniójában), akkor azok a konzervatívok is mellé állnak, akik a múlt heti voksoláson elutasították javaslatát.

Más kérdés, hogy egyelőre az sem világos, milyen szavazás is várható jövő kedden az újabb javaslatról. May szóvivője, James Slack arról beszélt hétfőn délelőtt, hogy a kormány szerint annak a voksolásnak nem lesz jogi következménye, csupán „lehetőséget nyújt a Háznak, hogy kifejtse a szándékát”.

Miről beszélt most May?

Az elmúlt hét elutasítása után világossá vált, hogy stratégiát kell változtatni - mondta Theresa May brit miniszterelnök, és felsorolta, ki mindenkivel találkozott a keddi szavazás óta, amikor 230 szavazattal utasította el a ház az általa letárgyalt Brexit-megállapodást. Kiemelte: Jeremy Corbyn munkáspárti vezér nem vett részt az összpárti konzultáción.

Kiemelte, széles körú konszenzus van arról, hogy az Egyesült Királyság nem léphet ki az EU-ból megállapodás nélkül. Azt sem fogadja el, hogy visszavonnák a kilépést elindító 50. cikk szerinti indítványt. Ennek megfelelően újból kizárta a második referendum lehetőségét is. Az eljárás meghosszabbítása is felmerül lehetőségként, az EU azonban ebbe nem megy bele anélkül, hogy valamilyen ajánlatot ne tenne London - emlékeztetett May. Az ír határkérdéssel kapcsolatban arról beszélt: soha fel sem merült, hogy újratárgyalnák az északír békemegállapodást - ennek egyik pontja az, hogy a sziget két fele között biztosítani kell az akadálytalan átkelést.

A rengeteg kizárás valóban csak egy dolgot jelenthet: a B-terv valójában annyi, hogy May megpróbálja rávenni az EU vezetőit, változtassanak a megállapodást - Brüsszel éppen ezt szokta kizárni. A parlamenti vitában Boris Johnson volt külügyminiszter ezért kérdezte azt, mit is akar May elérni? Kéri-e Brüsszelben, hogy jogi érvényű változásokat eszközöljenek a megállapodásban? May erre is kitérő választ adott, mondván: meghallgatja ezzel kapcsolatban a képviselők véleményét.

Arról a Bloomberg írt, hogy már az EU-n belül sincs egyetértés azzal kapcsolatban, mi történhet a jövőben. Például ha csúszik a Brexit, mennyivel történjen később. Amit erről az unióról még tudni lehet:

Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter egy interjúban azt vetette fel, hogy öt évre kellene szűkíteni a backstop határidejét.

Az írek elutasították, hogy kétoldalú tárgyaláson próbáljanak megoldást találni az ír-északír határ átjárhatóságának biztosítására, Dublin azt az ötletet is elveti, hogy időhatárt szabjanak a backstop alkalmazásának.

A franciák pedig csendben elkezdték építeni a Eurotunnel calais-i végénél a lovak és más nagy méretű állatok határellenőrzését szolgáló területet.

Margaritisz Szkínasz szóvivő mindenesetre annyit mondott az Európai Bizottság szokásos déli sajtótájékoztatóján, hogy a megoldás a britektől kell, hogy érkezzen „ne Brüsszeltől várják a választ, most Londonon a sor, hogy beszéljen” - fogalmazott.

Arról, hogy a helyzet mennyire zűrzavaros, az is árulkodik, hogy a britek jelentős része azt gondolja, a no-deal Brexit (vagyis az az eshetőség, hogy a britek uniós tagsága úgy szűnik meg, hogy az utána következő időszakra semmilyen megállapodás nem határozza meg az EU-val vagy más országgal például a kereskedelmi viszonyt vagy a légi közlekedést) azt jelenti, hogy nem lesz Brexit. A Sky News felmérésében a válaszadók 26 százaléka nyilatkozott így.

We are doomed.



26% of the people Sky asked think "No Deal #Brexit" means we #RemainInTheEU. pic.twitter.com/QIP8rVcD0w — The Walrus #RevokeA50 #FBPE (@RebetikoWalrus) January 20, 2019

Ha már Theresa May-nek nem sikerült, a nap hírét Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szolgáltatta, aki a BBC dokumentumfilmjének nyilatkozott arról, amikor megkérdezte David Cameron konzervatív miniszterelnököt, miért bocsátkozott bele egy ilyen "ostoba" népszavazásba, a brit politikus arról beszélt: abban reménykedett, hogy a javaslatot majd koalíciós partnere, a Liberális Demokraták elvetik. Ezt nem sokkal később Craig Oliver, a volt kormányfő egykori kommunikációs vezetője cáfolta, aki emlékeztetett: Cameron már a 2015-ös választási kampányban világossá tette, nem vesz részt olyan kormány munkájában, amelyik elutasítja a referendum megrendezését.

