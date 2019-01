Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek gyakorlatilag semmilyen tudományos alapja nincs.","shortLead":"Világszerte január harmadik hétfőjét tartják az év legdepressziósabb napjának, annak ellenére, hogy a jelenségnek...","id":"20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91340786-c797-4f7e-91ce-fa277d4add16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b58714d-f87e-4c27-9aab-c8c35b9442c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_blue_monday_az_ev_legszomorubb_napja_januar_harmadik_hetfoje_cliff_arnall","timestamp":"2019. január. 21. 11:33","title":"Az év legszomorúbb napja igazából kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","shortLead":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","id":"20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d524bf2d-35fe-49ed-9ed7-b3003c80d4d5","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","timestamp":"2019. január. 20. 14:58","title":"Gyászol a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb54dcd-b3f3-4c48-a7f2-06ea93d37df7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kertész Imre Intézet folytatja a munkát. ","shortLead":"A Kertész Imre Intézet folytatja a munkát. ","id":"20190121_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_kezelheti_tovabbra_is_Kertesz_Imre_hagyatekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb54dcd-b3f3-4c48-a7f2-06ea93d37df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f2d00c-0e08-40af-9caa-dcdebb2dcf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Schmidt_Maria_kozalapitvanya_kezelheti_tovabbra_is_Kertesz_Imre_hagyatekat","timestamp":"2019. január. 21. 14:57","title":"Schmidt Mária közalapítványa kezelheti továbbra is Kertész Imre hagyatékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","shortLead":"Lenne gyógyszer, ami segít neki, de az egészségbiztosító nem támogatja.","id":"20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0314ccf8-cf8d-4545-b30f-0ea2a0f05f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c7a552-1603-463b-9a7a-cf01ede9940a","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Allando_fajdalommal_el_az_izomsorvadasos_kislany_a_csalad_meg_remenykedik","timestamp":"2019. január. 20. 19:52","title":"Állandó fájdalommal él az izomsorvadásos kislány, a család még reménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","id":"20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f01d92d-96da-4ef8-9127-b3ea9c36f318","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","timestamp":"2019. január. 20. 16:43","title":"Orosz hadsereg: izraeli rakétákat lőtt le a szíriai légvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","shortLead":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","id":"20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68fce4-562d-43e1-94ec-a1fff801839a","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","timestamp":"2019. január. 21. 10:10","title":"Felújítják, két évre bezár a Király fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatóinak tanulmányából.","shortLead":"A szennyvizekben lévő mikroműanyagok több mint 60 százalékát el lehet távolítani – derült ki a Kínai Tudományos...","id":"20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6288230-d5eb-4f72-a9de-e38ec1a5bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb03d2a-e55d-465c-b374-f0bb086ae168","keywords":null,"link":"/tudomany/20190120_mikromuanyag_eltavolitasa_szennyviz","timestamp":"2019. január. 20. 20:03","title":"Jó hír: „ki lehet mosni” a szennyvízből a mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]