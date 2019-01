Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már megunt ruhadaraboktól. A kapcsolódó alkalmazás már tölthető.","shortLead":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már...","id":"20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ec115-b28c-4124-b1b6-cb9e05cbc645","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","timestamp":"2019. január. 22. 16:33","title":"Új magyar alkalmazás készült, amellyel csereberélheti és el is adhatja megunt ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök még beiktatásakor döntött úgy, hogy kitiltja a katonaságból a transzneműeket. A legfelsőbb bíróság ezt most jóváhagyta. ","shortLead":"Az elnök még beiktatásakor döntött úgy, hogy kitiltja a katonaságból a transzneműeket. A legfelsőbb bíróság ezt most...","id":"20190122_Trumpnak_adtak_igazat_nem_allhatnak_katonanak_a_transznemuek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f9276-2ad9-42b9-b88f-dc1ade9c2280","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Trumpnak_adtak_igazat_nem_allhatnak_katonanak_a_transznemuek","timestamp":"2019. január. 22. 21:27","title":"Trumpnak adtak igazat, nem állhatnak katonának a transzneműek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","id":"20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a013082-1ebf-4aa4-b825-90cb39ce0ac0","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","timestamp":"2019. január. 23. 09:07","title":"Kézilabda-vb: visszatért és játszik a válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba.","shortLead":"A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super...","id":"20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1694c14a-7fca-4987-b3ec-b677aa55c5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe9237-c81b-4972-9f08-0171a5d01975","keywords":null,"link":"/sport/20190121_nfl_new_england_patriots_los_angeles_rams_super_bowl","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Hatalmas bírói tévedés és őrült negyedik negyed – így dőlt el a Super Bowl párosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az e-jegy botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","shortLead":"Tarlós István az e-jegy botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. ","id":"20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9ecfd2-5f0b-4e67-81c1-d0a1b90e5b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Megvan_a_BKK_uj_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 12:55","title":"Megvan a BKK új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341b01eb-9763-4603-880a-a940305b5419","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem emiatt vették őrizetbe, Moszkvát viszont így sem hagyhatja el. ","shortLead":"Nem emiatt vették őrizetbe, Moszkvát viszont így sem hagyhatja el. ","id":"20190122_Elenegedtek_az_eszkortnot_aki_azt_allitotta_bizonyitekai_vannak_Trump_orosz_kapcsolatairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341b01eb-9763-4603-880a-a940305b5419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7b2ecb-f351-4226-87ba-4b2d80476635","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Elenegedtek_az_eszkortnot_aki_azt_allitotta_bizonyitekai_vannak_Trump_orosz_kapcsolatairol","timestamp":"2019. január. 22. 18:11","title":"Elenegedték az eszkortnőt, aki azt állította, bizonyítékai vannak Trump orosz kapcsolatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos kutatásában, amelynek keretében novemberben megszületettek az első génszerkesztett ikrek az ázsiai országban – közölte William Hurlbut, az amerikai Stanford Egyetem bioetikusa, aki már évek óta kapcsolatban állt kínai kollégájával.","shortLead":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos...","id":"20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03a40cc-6da5-4009-9444-423db0d7f027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Újabb génszerkesztett babák születhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]