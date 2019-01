Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakók pedig háborognak miatta. ","shortLead":"A lakók pedig háborognak miatta. ","id":"20190126_Csataterre_hasonlit_a_villamospalya_melletti_terulet_a_Fiumei_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61b59c5-6248-4135-a7c6-8a2e1dc519a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Csataterre_hasonlit_a_villamospalya_melletti_terulet_a_Fiumei_uton","timestamp":"2019. január. 26. 11:11","title":"Csatatérre hasonlít a villamospálya melletti terület a Fiumei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","shortLead":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","id":"20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d575fd4-41b4-4189-924d-9b56f6c988ab","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Újabb vombatbébi született a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan segélykiáltást, amely az úr jajszavát visszhangozta: Istenem, miért hagytál el engem?\" - jelentette ki a katolikus egyházfő a papok, szerzetesnővérek és hívők részvételével tartott ceremónián.","shortLead":"\"A reményvesztettség onnan ered, hogy az egyházon sebet ejtett saját bűne, s nem volt képes meghallani számtalan...","id":"20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4efe8d-e688-49fc-8325-15a597d53232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d9388a-b1f5-4e93-be2a-82cad28b9161","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Megbenitottak_a_katolikus_egyhazat_a_zaklatasi_botranyok","timestamp":"2019. január. 26. 19:25","title":"„Megbénították a katolikus egyházat a zaklatási botrányok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","id":"20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a84a5c-0c30-483f-92fd-2407ac926e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","timestamp":"2019. január. 25. 18:55","title":"Emberi csontot találtak a Primarkban vett zokniban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is kiderült az S10+-ról.","shortLead":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is...","id":"20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce5d37d-72d8-4eda-8c7f-491e1c69c800","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Kiszivárgott fotók mutatják meg, tényleg ilyen lesz a Samsung Galaxy S10 és S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","shortLead":"Messze van ez a Nacsa Lőrinc-rekordtól.","id":"20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb92b6a-db7e-49ec-8eed-1efa3ff87140","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Deutsch_Tamas_mai_sajtotajekoztatojanak_osszefoglalojaban_csupan_hatszor_fordul_elo_Soros_neve","timestamp":"2019. január. 26. 17:18","title":"Deutsch Tamás mai sajtótájékoztatójának összefoglalójában csupán hatszor fordul elő Soros neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely előtt azután évtizedekig kígyóztak a sorok a finomságokért. A Ziegler-ostya a szocialista állam maszek-averziója mellett is kisipari termékként tudott fennmaradni, mert nemcsak az egyszeri munkások, hanem a Központi Bizottság tagjai is ezt szerették ropogtatni – már ha jutott nekik belőle. ","shortLead":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely...","id":"20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb178b51-2cb3-4694-8371-6ab27b0c8cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","timestamp":"2019. január. 25. 11:20","title":"Ingyen adják a receptet, mégsem tud más ilyen ostyát sütni - a Zieglereknél jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d838b71-61ff-4ec3-b2fb-6b0621e7854a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Los Angeles Rams csapatánál fognak debütálni. ","shortLead":"A Los Angeles Rams csapatánál fognak debütálni. ","id":"20190125_Eloszor_szerepelnek_pompomfiuk_a_Super_Bowlban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d838b71-61ff-4ec3-b2fb-6b0621e7854a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f479c9ad-dcf0-40e8-88dc-60b062c6ac2a","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Eloszor_szerepelnek_pompomfiuk_a_Super_Bowlban","timestamp":"2019. január. 25. 17:00","title":"Először szerepelnek pomponfiúk a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]