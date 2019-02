A többek között az HBO-nak is műsorokat szállító kanadai médiaóriás stratégiaváltással indokolja a döntést.

Mután a BuzzFeed és a Huffington Post is hasonló létszámleépítést tartott, a Vice Media is bejelentette, hogy kirúgja 250 alkalmazottját, írja a Financial Times. A cégnél 2500-an dolgoznak.

A lap szerint a leépítési hullám annak tudható be, hogy a nagy médiavállalatok körében is egyre bizonytalanabbá válik a hirdetők köre, a hirdetésekből befolyó bevétel. A Vice Media szerint "stratégiai újratervezés" kezdődik náluk.

A montreáli székhelyű Vice Media két hírműsor elkészítésére áll szerződésben az HBO-val, emellett sok más médiaszolgáltatóval is szerződésben állnak televíziós és videós anyagaik elkészítésére.