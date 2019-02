Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben szerepel az új államtitkár neve. ","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben szerepel az új államtitkár neve. ","id":"20190203_paks_allamtitka_kinevezes_kovacs_pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dca81ea-b872-42dd-8928-a16d8156da09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9144b5df-0d59-434f-9ef6-401651f0b8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_paks_allamtitka_kinevezes_kovacs_pal","timestamp":"2019. február. 03. 11:12","title":"Kinevezték a paksi bővítés új államtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset még 2016-ban történt, az ügyben most hoztak ítéletet. ","shortLead":"Az állatot őrizetlenül hagyta a gondozásával megbízott férfi, kiszökött, majd egy érkező mentőautónak rohant. Az eset...","id":"20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b33cb84-204d-422c-9ccf-35b6581e9aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_lo_mentoauto_egyek_baleset","timestamp":"2019. február. 01. 14:45","title":"Szirénázó mentőnek vágtatott egy elszabadult ló Hajdú-Bihar megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","shortLead":"A kelet-német kisautó jelen példányát olyan keveset használták, hogy szinte még bejáratósan újnak mondható.","id":"20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7359b533-97a6-4564-95bd-69218d24686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d7fc58-26ee-46f5-acf9-c11c7f8518a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_5_ezer_kilometert_futott_budapesti_trabant_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 03. 06:41","title":"5 ezer kilométert futott budapesti Trabant keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogásról beszéltek.","shortLead":"Összefogásról beszéltek.","id":"20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09484b88-9ea8-465d-b783-7d134b9d2175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51da49d7-d4d7-494e-b558-9bba7bffaf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Az_LMP_tarselnoke_is_ott_volt_a_Jobbik_kongresszusan","timestamp":"2019. február. 02. 20:59","title":"Az LMP társelnöke is ott volt a Jobbik kongresszusán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hónapok óta tart a sárgamellényesek tiltakozása.","shortLead":"Hónapok óta tart a sárgamellényesek tiltakozása.","id":"20190202_A_gumilovedekek_hasznalata_ellen_mentek_utcara_Parizsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7b5c30-63e9-4831-99f3-9fa16fcfee0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_A_gumilovedekek_hasznalata_ellen_mentek_utcara_Parizsban","timestamp":"2019. február. 02. 18:43","title":"A gumilövedékek használata ellen mentek utcára Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ace6cf-5c9b-48a5-8ff3-dd1252ea9379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínen tartózkodó munkatársunk azt mondja, elsodorhatta a német rendszámú terepjárót a villamos. Az Oktogon és a Blaha Lujza tér között kellett pótlóbuszozni, a forgalom este 8 órakor újraindult.","shortLead":"A helyszínen tartózkodó munkatársunk azt mondja, elsodorhatta a német rendszámú terepjárót a villamos. Az Oktogon és...","id":"20190201_Elvitte_egy_Merci_terepjaro_ajtajat_a_46os_nem_jar_egy_szakaszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ace6cf-5c9b-48a5-8ff3-dd1252ea9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85a2121-dbe1-42ca-b220-a16424b376cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elvitte_egy_Merci_terepjaro_ajtajat_a_46os_nem_jar_egy_szakaszon","timestamp":"2019. február. 01. 19:42","title":"Elvitte egy Merci terepjáró ajtaját a 4-6-os, nem jár egy szakaszon a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","shortLead":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","id":"20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5612d28-a087-4bd6-badd-14d7d8fab964","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","timestamp":"2019. február. 02. 14:36","title":"Sokkoló videó a brazíliai iszapömlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok árusítását. ","shortLead":"Néhány éve egy részeg utas megpróbált eltéríteni egy gépet, ezért több járaton is leállították az alkoholos italok...","id":"20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea0aa9d-997b-4500-b261-4b3ab4387e98","keywords":null,"link":"/kkv/20190201_Kilenc_ev_utan_ujra_lehet_alkoholt_inni_az_orosz_Aeroflot_jaratain","timestamp":"2019. február. 01. 14:57","title":"Kilenc év után újra lehet alkoholt inni az orosz Aeroflot járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]