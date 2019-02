Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei küszöbön álló összehajtható telefonjának várható kinézetét mutatják.\r

\r

","shortLead":"Az eddig kiszivárgott elképzelések és szabadalmak alapján készültek el azok a 3D renderelések, amelyek a Huawei...","id":"20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca06f12-8c34-42cb-97a4-902c1ef2e4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6445-9a1e-4f4a-95da-5af984075aa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_huawei_osszehajthato_telefonja_3d_rendereles_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 04. 13:03","title":"Önnek tetszene? Ilyen lehet a Huawei idei legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új Facebook-csoportot hoztak létre Újratervezés néven.","shortLead":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. Mindezen célok elérésére új...","id":"20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda1d765-75a5-4b61-a9be-acb854d1bd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Osszealltak_az_orvosok_biztonsagos_munkavegzest_melto_korulmenyeket_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 04. 09:31","title":"Összeálltak az orvosok: biztonságos munkavégzést, méltó körülményeket szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión gasztronómiai konferencián és találkozón. \r

","shortLead":"Elismerő szakmai és sajtóvisszhangot keltett séfjeink és borászaink bemutatkozása a múlt heti XVII. Madrid Fusión...","id":"20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fece842-29f8-4009-b879-fc30cf87de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e60bdfb-e9b9-47bc-a745-6f097f856ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Madridban_megkostoltak_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 04. 14:31","title":"Madridban megkóstolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","shortLead":"Nem aprózta el: életveszélyesen fenyegette meg.","id":"20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d180e137-2ecb-4033-9c16-ebaec44a7715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ddf59-016b-429e-914d-4fb63e51be57","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_A_koszovoi_kulugyminiszter_megfenyegette_szerb_kollegajat","timestamp":"2019. február. 05. 08:46","title":"A koszovói külügyminiszter megfenyegette szerb kollégáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műtétje után kiengedték a kórházból az olimpiai bajnok Liu Shaoangot, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai világkupaversenyének pénteki napján kézközépcsonttörést szenvedett.","shortLead":"Műtétje után kiengedték a kórházból az olimpiai bajnok Liu Shaoangot, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai...","id":"20190205_liu_shaoang_keztores_mutet_short_track_rovidpalyas_gyorskorcsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a901888d-90d8-440a-b06c-6814c8ce0eae","keywords":null,"link":"/sport/20190205_liu_shaoang_keztores_mutet_short_track_rovidpalyas_gyorskorcsolya","timestamp":"2019. február. 05. 17:08","title":"A vébébe kerülhet Liu Shaoangnak a kéztörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]