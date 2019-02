Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen formája jelen ügyben nem a szólásszabadság része – közölte a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a szovjet emlékművet festékkel leöntők indítványát, mert a véleménynyilvánítás ezen...","id":"20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c27fd8ac-2dab-441c-8fed-d81f77a49b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f460230-409e-43cb-82b5-fa10c553fc89","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Alkotmanybirosag_Nem_a_szolasszabadsag_resze_festekkel_leonteni_a_szovjet_emlekmuvet","timestamp":"2019. február. 07. 13:05","title":"Alkotmánybíróság: Nem a szólásszabadság része festékkel leönteni a szovjet emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","shortLead":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","id":"20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d41da-a77d-4526-bf77-de4e2a2efac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","timestamp":"2019. február. 06. 22:20","title":"Rabosították a Klubrádió műsorvezetőjét, mert azt hitték, csal a rokkantkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat ez a magyar–amerikai viszonyon? Thomas O. Melia a HVG-nek azt mondta: amíg Orbán nem változtat, mindegy, ki tölti be a washingtoni posztot.","shortLead":"Távozik posztjáról a Magyarországgal szemben megbocsátó politikát ígérő külügyi államtitkár, Wess Mitchell. Ronthat...","id":"20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b586a53-81af-46cf-aca8-898498959ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Washingtonbol_uzenik_a_problemak_gyokeret_az_Orbankormany_jelenti","timestamp":"2019. február. 06. 16:12","title":"Washingtonból üzenik: \"a problémák gyökerét az Orbán-kormány jelenti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze Isztambulban. ","shortLead":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze...","id":"20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a000bd-a83b-494f-9ea3-8ef9174417de","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Még mindig találnak túlélőket az összeomlott isztambuli ház romjai között – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó megmeneküljön a kiszáradástól Dél-Afrikában. ","shortLead":"Az embereknek kellett beavatkozniuk ahhoz, hogy a körülbelül kétezer fiatal, a szüleik által magára hagyott flamingó...","id":"20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f72c3c0-30e7-47e6-b0a9-2d3d0dd8ddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cf56a3-ba80-4c68-86f3-729b05575730","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ketezer_flamingofiokat_mentettek_meg_a_szarazsagtol","timestamp":"2019. február. 07. 10:30","title":"Kétezer flamingófiókát mentettek meg a szárazságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része sokak mindennapjainak. Mutatjuk, hogyan nézett ki az oldal akkor, amikor még talán kiötlői, köztük Mark Zuckerberg sem gondolta, mivé válik majd az egyszerű kollégiumi projektként indult oldal.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, hogy a 2,7 milliárd aktív felhasználóval rendelkező Facebook immár 15 esztendeje része...","id":"20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043e7fb-1885-48a6-84cf-2e0dd0a9138a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_15_eves_evfordulo_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 05. 16:03","title":"Így festett a Facebook 15 évvel ezelőtt, amikor még Zuckerberg sem sejtette, mekkora aranybányán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta, kidobták őket onnan, pedig csak nem kértek forgatási engedélyt. Üzengetős adok-kapok lett a dologból.","shortLead":"Judith Sargentini előadást tartott az amszterdami egyetemen a magyar jogállamiság helyzetéről. Az Echo Tv azt mondta...","id":"20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73b244f-ca39-44ff-b06b-69d7825fc073","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Sargentini_valaszolt_az_ot_hazugozo_magyar_nagykovetnek_tapsot_kapott","timestamp":"2019. február. 06. 09:25","title":"Sargentini válaszolt az őt hazugozó magyar nagykövetnek, tapsot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","shortLead":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","id":"20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd936e3c-8765-4af6-8735-b1baa44fae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","timestamp":"2019. február. 07. 11:54","title":"Jegyzőkönyv: rábeszélte volna Molnár Zsolt az ellenzékieket, hogy hagyják el a tévészékházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]