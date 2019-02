Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","shortLead":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","id":"20190206_vadriaszto_sip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95aa1b2-c478-4fc8-a609-3a0bdb5ba952","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_vadriaszto_sip","timestamp":"2019. február. 07. 04:05","title":"Vadriasztó sípot osztogatnak a rendőrök, de tényleg ér valamit? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és P30 Lite készülékei. A paramétereik mellett már képen is látni őket.","shortLead":"A napokban több információ is napvilágot látott arról, milyenek is lesznek a Huawei hamarosan érkező P30, P30 Pro és...","id":"20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a9f60-5756-4801-833d-ca62279ab3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_p30_lite_kiszivargott_informacio","timestamp":"2019. február. 06. 17:03","title":"Kiszivárogtak a funkciók: mutatjuk, mit tudnak majd a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációt a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom tagjai szervezik.","shortLead":"A demonstrációt a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom tagjai szervezik.","id":"20190206_Nagyszabasu_tuntetest_terveznek_a_Kuciakgyilkossag_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05651ab2-d289-4f63-a18c-6f48d5fb246e","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Nagyszabasu_tuntetest_terveznek_a_Kuciakgyilkossag_evfordulojan","timestamp":"2019. február. 06. 15:10","title":"Nagyszabású tüntetést terveznek a Kuciak-gyilkosság évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak a Momentum elnökségének tagja. Hajnal Miklós állítja, a párt transzparensen működik, nem történtek pénzügyi szabálytalanságok, de ezt majd az e célra létrehozott ellenőrző testület fogja kivizsgálni. \r

\r

","shortLead":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak...","id":"20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3017511-50ce-45cc-a3ba-deb097090c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","timestamp":"2019. február. 05. 18:22","title":"„Tökéletes töltény a propagandafegyverbe” – a Momentum a Figyelő-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17607092-34eb-4983-9d13-baeca98ea696","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem tehetetlen, de a szakértők úgy tartják: az anya a legjobb gyógyszere saját gyermekének.","shortLead":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem...","id":"201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55ee7b-e89f-420e-b982-32183da61789","keywords":null,"link":"/tudomany/201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","timestamp":"2019. február. 05. 20:00","title":"Lassan népbetegség a koraszülés, de az orvosok már nem tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és a Tesco között továbbra sincs megegyezés.\r

\r

","shortLead":"A megyei Kormányhivatalnak jelentést kell írnia, ezért kereste fel a cég győri irodacentrumát. A munkavállalók és...","id":"20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e467ead-0606-4921-ac1b-60d9cc811843","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Kormanyhivatali_ellenorzes_volt_a_sztrajkkal_erintett_Tescoban","timestamp":"2019. február. 07. 09:04","title":"Kormányhivatali ellenőrzés volt a sztrájkkal érintett Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","shortLead":"Pécs térségében döntött úgy a személyzet, hogy megszakítják az utat. ","id":"20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b220724-f5d8-4085-8015-c4fba295424a","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Rosszul_lett_egy_utas_Budapesten_szallt_le_a_Lufthansa_muncheni_jarata","timestamp":"2019. február. 05. 14:50","title":"Rosszul lett egy utas, Budapesten szállt le a Lufthansa müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]