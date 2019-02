Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják a dzsihádista mozgalom fészkét.","shortLead":"Bekerítették az Iszlám Állam utolsó területét Szíriában, és már csak napok kérdése, hogy végleg felszámolják...","id":"20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=977a1757-fa49-4c3d-b785-359372cf26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dec6f15-782d-4008-84da-43ee6966cf9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kuszobon_az_Iszlam_Allam_teljes_veresege","timestamp":"2019. február. 17. 21:29","title":"Küszöbön az Iszlám Állam teljes veresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget pedig a Heim Pál gyermekkórház kapta. ","shortLead":"Átadták a Különben dühbe jövünk című filmből ismerős buggy kulcsát az új tulajdonosnak. Az autóért kifizetett összeget...","id":"20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9276497c-601a-4b9e-85f0-9569123b6a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618b188-b803-4cbc-ab38-f80880180e37","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Uj_gazdaja_lett_Terence_Hill_buggyjanak","timestamp":"2019. február. 18. 09:57","title":"Új gazdája lett Terence Hill legendás járgányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság.","shortLead":"Csökkenteni akarják a cukorfogyasztást Kínában a lakosság fogainak védelmében - jelentette be a kínai Nemzeti...","id":"20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c102eaff-263f-4603-bbf9-36fbe1cfb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91783a7-9bbd-4241-a0a2-2731ffac9b79","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_kinai_kormany_a_lakossag_fogaiert_aggodik","timestamp":"2019. február. 17. 17:31","title":"A kínai kormány a lakosság fogaiért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni állami televízió azért tiltotta le a bajor sztárcsapat és az Augsburg pénteki összecsapásának közvetítését, mert a meccsen női bíró fújta a sípot.","shortLead":"Az iráni állami televízió azért tiltotta le a bajor sztárcsapat és az Augsburg pénteki összecsapásának közvetítését...","id":"20190217_Kiderult_hogy_miert_tiltottak_le_a_Bayern_meccsenek_kozvetiteset_Iranban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a1f23-ebe8-4d01-8bc8-fc51d25fb678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b4f474-4663-4f68-920b-6a792093f7ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kiderult_hogy_miert_tiltottak_le_a_Bayern_meccsenek_kozvetiteset_Iranban","timestamp":"2019. február. 17. 10:36","title":"Kiderült, hogy miért tiltották le a Bayern meccsének közvetítését Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","shortLead":"A V4-ek és Izrael csúcstalálkozója lesz Jeruzsálemben. ","id":"20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff91344a-ddca-4c8c-9d4b-942a5720d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e79a9e-bc85-49a4-ba2e-cbefe9e29e32","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Orban_ma_Izraelbe_repul","timestamp":"2019. február. 18. 08:10","title":"Orbán ma Izraelbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","shortLead":"A felújítók egészen kiváló munkát végeztek, a régi Bulli hamisítatlan módon repít vissza bennünket a 60-as évek végére. ","id":"20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ff0471-e6c0-43f1-b1a2-ff7fe3bbbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bf530e-d88e-4c4e-84b5-29da16d53d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_woodstock_50_evfordulojara_keszult_ez_a_rikitoan_szines_vw_hippibusz","timestamp":"2019. február. 18. 11:21","title":"Woodstock 50. évfordulójára készült ez a rikítóan színes VW hippibusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]