[{"available":true,"c_guid":"03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","shortLead":"Ha létezik olyan, hogy szélesebb tömegeknek szánt luxusautó, akkor a Genesis most leleplezett újdonsága pontosan ilyen.","id":"20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03f2dc23-7ff9-46e4-8d4b-01676d5c4d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c302e7e-ce72-4058-ad8b-61546f6e1001","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_itt_az_uj_luxuslimuzin_ami_akcios_vetel_egy_hasonlo_maybachhoz_kepest","timestamp":"2019. február. 20. 11:21","title":"Olcsó VIP: Itt az új luxuslimuzin, ami akciós vétel egy hasonló Maybachhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","shortLead":"A társaság szerint a bérfejlesztés minden reptéri munkakörben jelentkezik. ","id":"20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7be65b2-942f-40f2-9360-49ae78ec4136","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Megemelte_a_dolgozok_fizeteset_a_Budapest_Airport","timestamp":"2019. február. 20. 13:45","title":"Megemelte a dolgozók fizetését a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése viszont egy komplex feladat\" – vélekednek az MTA-elnöknek címzett levelükben nyugati egyetemeken dolgozó magyar professzorok. ","shortLead":"\"Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos erősíteni az innovációs törekvéseket odahaza. Az innováció fejlesztése...","id":"20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173c698b-0fa7-4ac8-9fd2-b58fcfda7e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Az_allam_nem_tul_sikeres_vallalkozo__nyugati_magyar_professzorok_uzentek_az_MTAatalakitas_miatt","timestamp":"2019. február. 20. 15:59","title":"\"Az állam nem túl sikeres vállalkozó\" – nyugati magyar professzorok üzentek az MTA-átalakítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését, azt azonban nem érti, mi szükség van az MTA átvilágítására, különösen a pénzelvonásra, de bízik benne, hogy megállapodás, és nem döntés lesz a végén.","shortLead":"A Népszavának diplomatikusan nyilatkozó MTA-elnök megvédte Palkovics László korábbi havi 800 ezres akadémiai fizetését...","id":"20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce24f84-f097-4c1e-aa6a-f7db55d83d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc73b4b8-e74f-4717-bbcf-9f70e0c62241","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Lovasz_Laszlo_Palkovics_ut_kivalo_mernok","timestamp":"2019. február. 19. 09:06","title":"Lovász László: Palkovics úr kiváló mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős. Az egyik fél a lelki ragadozó, a másik az empatikus lelki zsákmány. Közös bennük, hogy belül, mélyen, egyik sem hiszi el magáról, hogy megérdemli a szeretetet.","shortLead":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős...","id":"20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aea09e-1a53-429a-8a52-af27f62e4f41","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","timestamp":"2019. február. 19. 07:40","title":"Imádja, ha imádják: ilyenek az érzelmi kizsákmányolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle megoldás is szóba jöhet – mondta el az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés... című műsorában kedden este az innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle...","id":"20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e61c91-4275-4225-94d9-0ed7d443a7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","timestamp":"2019. február. 20. 09:16","title":"Palkovics a kutatóknak: Foglalkozzanak a mai társadalmakat érintő kérdésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","shortLead":"Pedig a szavak szintjén a kormányfő bárki ellen megvédi az országot.","id":"20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df17135-f3b5-4612-8f9f-5a9ec54276de","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orban_osszecsapta_a_bokajat_a_NATO_elvarasai_szerint_vesz_fegyvert","timestamp":"2019. február. 20. 14:08","title":"Orbán összecsapta a bokáját, a NATO elvárásai szerint vesz fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","shortLead":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","id":"20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c0f0e1-aa32-4f43-9fa4-63cfda338a56","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","timestamp":"2019. február. 20. 14:20","title":"A bíróság hibázott, nem áll végrehajtás alatt a Hell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]