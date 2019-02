Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","shortLead":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","id":"20190219_zarovonal_6os_ut_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a02f2b7-3262-4a8a-9205-ca9ce463639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_zarovonal_6os_ut_video","timestamp":"2019. február. 19. 10:02","title":"Kézilabdacsapat ült a kisbuszban, amely hajszálnyira volt a frontális ütközéstől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","shortLead":"A sportkompaktból nemcsak benzines-, hanem takarékos dízel változat is érkezett. ","id":"20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc47dc1c-10de-4e9b-b3e7-635d6c88adbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294d4c7-0226-4fd4-95f8-07abe051cb3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_hivatalos_itt_a_280_loeros_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. február. 18. 12:32","title":"Hivatalos: itt a 280 lóerős új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Friss tanulmány bizonyítja, hogy a nők számára a felső 1 százalék üvegplafonja „szilárdan érintetlen”.","shortLead":"Friss tanulmány bizonyítja, hogy a nők számára a felső 1 százalék üvegplafonja „szilárdan érintetlen”.","id":"20190218_Meg_mindig_azok_a_legvagyonosabb_nok_akik_gazdag_ferfihoz_mentek_felesegul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66741826-b2e1-44ba-baa7-8651d4bed26f","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Meg_mindig_azok_a_legvagyonosabb_nok_akik_gazdag_ferfihoz_mentek_felesegul","timestamp":"2019. február. 18. 13:59","title":"Még mindig azok a legvagyonosabb nők, akik gazdag férfihoz mentek feleségül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi jogszabályok adta lehetőségek mentén alakultak, ma már inkább a jogalkotók kénytelenek az események után futni, hiszen az internet terjedésével megjelenő új, globális szolgáltatásokra egyre nehezebben alkalmazhatóak a 1800-as évek végén lefektetett közteherviselési szabályok. ","shortLead":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi...","id":"crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba991469-4fe6-4c13-9e5e-2b749a931a20","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","timestamp":"2019. február. 20. 07:35","title":"Már nem sokáig lesz az étlapon a dupla ír-holland szendvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","shortLead":"A gyárból kirúgtak egy dolgozót, aki szakszervezetet hozott volna létre. ","id":"20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e005f97-53a9-462b-bfdd-842ee0e4fd36","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_A_Suzukinal_a_250_oras_tulorakeretet_sem_hasznaljak_ki","timestamp":"2019. február. 18. 15:50","title":"A Suzukinál a 250 órás túlórakeretet sem használják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter (független) polgármester és Kis Andrea (MSZP) alpolgármester és a Jobbik képviselője nemmel szavazott, egy szocialista képviselő tartózkodott.","shortLead":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter...","id":"20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1181ccef-74a5-4e4d-bb76-4bb0128932cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","timestamp":"2019. február. 19. 15:40","title":"Márki-Zay nemet mondott rá, mégis elfogadták Hódmezővásárhely költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","shortLead":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","id":"20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a97f73-2ca1-4a4a-b9f0-8d45b350f7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","timestamp":"2019. február. 19. 18:55","title":"Sípályát borított be egy lavina Svájcban, többen a hó alatt rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen kiszivárgott videóban ugyanis épp ezt a két készüléket mutatják be.","shortLead":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen...","id":"20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1989b86a-346a-409e-b28a-446ac1a18688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 18. 12:33","title":"Kiszivárgott egy videó, minden látszik a szerdán érkező Galaxy S10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]