[{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlságosan meghízott télire. ","shortLead":"Túlságosan meghízott télire. ","id":"20190226_Foto_Tuzoltok_szabaditottak_ki_a_csatornafedelbe_szorult_patkanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7249a6-8d08-4a00-ba23-0bb4e8c09fa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Foto_Tuzoltok_szabaditottak_ki_a_csatornafedelbe_szorult_patkanyt","timestamp":"2019. február. 26. 17:13","title":"Fotó: Tűzoltók szabadították ki a csatornafedélbe szorult patkányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","shortLead":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","id":"20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876beb0-c31c-45b3-a15a-8f86fc2f7b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","timestamp":"2019. február. 26. 08:41","title":"Háromszor szúrta élettársába a konyhakést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b8661e-3160-42e8-871d-6c11a03c579b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konkrétan új területekre merészkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum: Petőfi Sándor halálának helyszínét vizsgálná át régészeti módszerekkel a Hadtörténeti Múzeummal karöltve.\r

\r

","shortLead":"Konkrétan új területekre merészkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum: Petőfi Sándor halálának helyszínét vizsgálná át...","id":"20190226_A_segesvari_csatateret_is_segit_feltarni_a_PIM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b8661e-3160-42e8-871d-6c11a03c579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c393f-5317-46c9-abdf-a46d4c85861d","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_A_segesvari_csatateret_is_segit_feltarni_a_PIM","timestamp":"2019. február. 26. 15:21","title":"A segesvári csatateret is segít feltárni a PIM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","shortLead":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","id":"20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2a5d0-f2b1-4040-9182-4fdbcc081f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 08:58","title":"Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte egy kalapáccsal. Előzetesbe kerülhet, 5-15 éve börtön várhat rá.\r

\r

","shortLead":"Egy féltékenységi vita fajult emberölésig Kecskeméten, a gyanúsított a földre eső áldozat fejét tovább verte...","id":"20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1a45ca-f214-4663-bf04-68accb2be54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d78dddd-b73d-40a0-bc20-5386c17a8fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kalapaccsal_olt_elozetesbe_kerulhet","timestamp":"2019. február. 26. 14:48","title":"Kalapáccsal ölt, előzetesbe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták az M1-es Budapesti felőli oldalát, mert egy kamion átszakította a szalagkorlátot.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az M1-es Budapesti felőli oldalát, mert egy kamion átszakította a szalagkorlátot.\r

\r

","id":"20190226_Baleset_az_M1esen_Bicskenel_teljes_zar_Budapest_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3250a3b4-3b34-426e-8022-0cbb0f384491","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Baleset_az_M1esen_Bicskenel_teljes_zar_Budapest_fele","timestamp":"2019. február. 26. 18:55","title":"Baleset az M1-esen Bicskénél, teljes zár Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]