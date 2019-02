Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem volt mit tenni.



","shortLead":"A 6 milliárdos fedett, többfunkciós tornacsarnok építését egy belga futballutánpótlás-szakértő cég javasolta, így nem...","id":"20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fa60b1-b3e5-4ab8-ab9a-ae580d5979a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346a73e6-0bf8-4f39-af31-ce9065fadeb7","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Lelegzetelallito_Makoveczstilusu_sportcsarnok_epult_Felcsuton_6_milliardbol","timestamp":"2019. február. 26. 15:04","title":"Lélegzetelállító Makovecz-stílusú sportcsarnok épült Felcsúton 6 milliárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","shortLead":"Az előadó show-jának kellékeit szállító kamionok késnek, így másfél órát csúszik a kezdés.","id":"20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d36153d-5315-40a1-973f-120c0a0a463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750be58-5473-4b80-a3d8-211262f30c87","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_nicki_minaj_budapest_koncert_hetfo_csuszas","timestamp":"2019. február. 25. 15:25","title":"Később kezdődik Nicki Minaj mai budapesti koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek finanszírozási terveiről.","shortLead":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László...","id":"20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20bf224-1712-4e5b-84f4-5acc1f453cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 25. 16:50","title":"MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális jobboldali képviselő kabinetjében.","shortLead":"Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő lánya gyakornokként dolgozik az Európai Parlamentben (EP) egy francia radikális...","id":"20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c08a79f-e3e3-447d-abc0-970787adeba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94515825-8220-4e60-be09-8beffd2c9683","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Putyin_szovivojenek_lanya_az_Europai_Parlamentben_gyakornokoskodik","timestamp":"2019. február. 26. 05:12","title":"Putyin szóvivőjének lánya az Európai Parlamentben gyakornokoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","shortLead":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","id":"20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0598192e-8553-4374-b8bc-2d9d30a294f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","timestamp":"2019. február. 27. 09:38","title":"Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae5f558-6a58-492f-b9f2-96865f4846a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A LED-lámpás közvilágítás sok mindenre jó.","shortLead":"A LED-lámpás közvilágítás sok mindenre jó.","id":"20190226_gyalogatkelo_led_lampa_kozlekedesbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae5f558-6a58-492f-b9f2-96865f4846a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5a4d-f025-47a8-9a50-9b79131582a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_gyalogatkelo_led_lampa_kozlekedesbiztonsag","timestamp":"2019. február. 27. 04:07","title":"Ennyi is elég lenne, hogy kevesebb embert üssenek el gyalogátkelőkön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","shortLead":"A fejet – amely egy keresztes lovag múmiájához tartozott – el is vitték a dublini St Michan-templom kriptájából.","id":"20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f7bcb2-d571-4b0a-9111-4a486d9f9585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171772e-3292-4ed9-b080-6409780be6a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lefejezes_mumia_keresztes_lovag_dublin","timestamp":"2019. február. 26. 17:33","title":"Lefejeztek egy 800 éves múmiát Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]