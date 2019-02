Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","shortLead":"Az állat súlyos sérüléseket szenvedett, elaltatták. ","id":"20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d37f1ef-3a2f-497a-9030-38d8b425fbf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Masfel_honap_elzaras_kutya_balta_allatkinzas","timestamp":"2019. február. 28. 17:22","title":"Másfél hónap elzárásra ítélt a bíróság egy férfit, aki baltával ütött egy kiskutyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres fiatal 30 alatt európai listáján. A 27 esztendős Kampis dizájnerként dolgozik az egyik legnépszerűbb stratégiai játéksorozaton, a Total Waron. ","shortLead":"A Németországban született, de Magyarországhoz több szálon kötődő Laura Kampis is szerepel a Forbes Harminc sikeres...","id":"20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d82b2fd-37a3-4b20-9cef-1d44cfbd63f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccae37c-cc11-48d2-bde4-07ef7b627e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_forbes_30_sikeres_fiatal_30_alatt_laura_kampis_jatekdizajner_creative_assembly_total_war_jatekok","timestamp":"2019. február. 27. 09:03","title":"Sikeres fiatal 30 alatt: a magyar származású játéktervező, aki felkerült a Forbes európai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","shortLead":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","id":"20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9804bd4-fb02-42d6-9ccd-94b4d90230b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","timestamp":"2019. február. 27. 16:41","title":"Hét ember sérült meg két balesetben az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú menekültek. Egyelőre ennyi tűnik biztosnak a kormányzat régi-új tervének hatásaiból. Ezen túl kétségbeesett szülőkkel, tanácstalan dolgozókkal, illetve igen sok kérdéssel szembesültünk. No meg a hivatalok furcsa és aggasztó hallgatásával.","shortLead":"Fóton a Gyermekváros bezárását sajnálják, Aszódon pedig azt, hogy oda költözhetnek át a kísérő nélküli kiskorú...","id":"20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660c713-a7d7-41bc-97ff-94f423d8505a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_fot_aszod_zalaegerszeg_kisero_nelkuli_kiskoru_menekult_gyermekvaros","timestamp":"2019. február. 27. 06:30","title":"\"Ide migránsok nem jönnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában, Budapesten vesznek búcsút.","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában...","id":"20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d29211-0db0-4659-b31c-803e65275912","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. február. 27. 14:38","title":"Március 5-én temetik Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","shortLead":"Megdőlt a februári, a téli és az országos napi maximum-hőmérséklet rekordja is, Budapesten is hőmérsékleti rekord dőlt.","id":"20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad3ef5a-0b41-4152-b9fe-48790bf915eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbbe31c-da61-45ad-85eb-98aa3cad9f15","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_235_fok_volt_ma__megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. február. 28. 17:47","title":"23,5 fok volt ma – megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","shortLead":"Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.","id":"20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0ad583b-145b-4a32-8d5e-e1f9cd24ae23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c3904-7215-4b22-abf8-ab2f5e8c7409","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_erintes_erzetet_ado_muvegtag_svajci_kutatok","timestamp":"2019. február. 27. 13:33","title":"Olyan műkezet fejlesztettek ki Svájcban, amellyel még érezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra fejlesztett számlapokkal.","shortLead":"A svájci Swatch Group szerint a Samsung többszörösen is megsértette a cég által birtokolt védjegyeket a Galaxy Watch-ra...","id":"20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f226445e-f293-40a4-8911-9f09cc15bfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735a2e6d-8b52-48d0-bfce-5097b6a92df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_samsung_galaxy_watch_swatch_group_jogsertes_karterites","timestamp":"2019. február. 26. 20:03","title":"Ebből baj lesz: 100 000 000+ dollár kártérítést követelnek a svájciak a Samsungtól az új Galaxy Watch miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]