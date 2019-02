Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","shortLead":"Legalább hat embert szervezett be az embercsempészéshez, közülük a parndorfi kamion vezetőjét is. Az ítélet jogerős.","id":"20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b954ed-a661-4835-aca4-768f87adbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746c772f-936e-4896-9d35-4f88231f5c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_4_ev_8_honap_bortont_kapott_egy_bolgar_embercsempesz_a_parndorfi_halalkamionugyben","timestamp":"2019. február. 27. 18:27","title":"4 év 8 hónap börtönt kapott egy újabb vádlott a parndorfi halálkamion-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9752786a-5bf2-4047-a6b6-20c2e2aa0e53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen, az amerikai elnök volt ügyvédje a képviselőház egyik bizottságának szerdai meghallgatásán közölte ezt, amelyet élőben közvetítettek a nagy amerikai televíziós társaságok. ","shortLead":"Michael Cohen, az amerikai elnök volt ügyvédje a képviselőház egyik bizottságának szerdai meghallgatásán közölte ezt...","id":"20190227_michael_cohen_donald_trump_ugyved_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9752786a-5bf2-4047-a6b6-20c2e2aa0e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12042781-7c4e-4e0c-92a7-999d39fa72b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_michael_cohen_donald_trump_ugyved_meghallgatas","timestamp":"2019. február. 27. 17:43","title":"Volt ügyvédje szerint Trump hazudott az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február közepén az Orbán Viktor által is használt osztrák luxusrepülőgéppel utazott a Mészáros-család az Indiai-óceánon fekvő földi paradicsomra. Tíz nap múlva, amikor hazaérkeztek, az Átlátszó fotózta őket, miután landolt az OE-LEM lajstromszámú gép.","shortLead":"Február közepén az Orbán Viktor által is használt osztrák luxusrepülőgéppel utazott a Mészáros-család az Indiai-óceánon...","id":"20190228_Az_Orban_altal_is_hasznalt_geppel_utazott_Meszaros_Lorinc_a_Maldivszigetekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fe8e77-791b-499e-9d7b-5d21f9bba941","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Az_Orban_altal_is_hasznalt_geppel_utazott_Meszaros_Lorinc_a_Maldivszigetekre","timestamp":"2019. február. 28. 11:40","title":"Az Orbán által is használt géppel utazott Mészáros Lőrinc a Maldív-szigetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","shortLead":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","id":"20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546ce0e-10eb-4756-a3d1-8511606f779b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","timestamp":"2019. február. 28. 16:40","title":"Senki nem magyarázza meg úgy az úthibákat, ahogyan a Duna Aszfalt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is úgy működik, ahogy az MTA fog az átalakítás után. Ehhez képest a német társaság 7 további intézménnyel közös levélben állt ki amellett, hogy az MTA átalakítása veszélybe sodorja az intézmény jövőjét.","shortLead":"Az innovációs miniszter a kritikákkal szemben gyakran hivatkozott arra, hogy a nagy nevű német Max Planck Társaság is...","id":"20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac45e7db-9a0c-4fc1-863a-7a7dae746a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_nemet_tudomanyos_intezmeny_is_elhatarolodott_Palkovicstol_akikre_mindig_hivatkozik","timestamp":"2019. február. 27. 16:07","title":"Az a német intézmény is elítélte az MTA szétszedését, amelyre Palkovics mindig hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","shortLead":"A Népszava brüsszeli tudósítója azt írja, közeledik a kizárás, gyűlnek az aláírások.","id":"20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e69e51-e9b6-45d1-9b7d-1ccc75ca81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b3750b-19cc-444b-b964-9b145a8063b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Rohamtempoban_sodrodik_a_nepparti_kizaras_fele_a_Fidesz","timestamp":"2019. február. 28. 08:13","title":"Rohamtempóban sodródik a néppárti kizárás felé a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]