Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"A színésznő 78 éves volt. ","id":"20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf311dd-6dbb-461d-b717-d60eaf492e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fde8c-c6f2-471d-9e20-10b022db1fa0","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Meghalt_Demjen_Gyongyver","timestamp":"2019. február. 27. 12:24","title":"Meghalt Demjén Gyöngyvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai véleménynyilvánítások, mint például tavaly a #metoo hatására.\r

","shortLead":"Most lesz először mexikói filmes a zsűri elnöke Cannes-ban. Kérdés, hogy várhatóak-e társadalmi-politikai...","id":"20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7fd39b2-ad4d-4167-ba65-28a02891451d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446488d-913e-491c-af7d-8362ebfc89cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_A_visszatero_es_a_Birdman_rendezoje_lesz_iden_a_cannesi_zsurielnok","timestamp":"2019. február. 28. 10:34","title":"Tarol Mexikó: A visszatérő és a Birdman rendezője lesz idén a cannes-i zsűrielnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5a972f-7b9e-40d8-a5c5-0cafd8ac7a19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A British Airways hétfői Londonból Gibraltárra tartó gépe komolyan küzdött a széllel. Végül visszafordult, és Málagában szállt le. A légitársaság szerint az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"A British Airways hétfői Londonból Gibraltárra tartó gépe komolyan küzdött a széllel. Végül visszafordult, és Málagában...","id":"20190227_Nem_szeretett_volna_ezen_a_gepen_ulni_amelyet_a_szel_dobalt_Gibraltar_folott__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e5a972f-7b9e-40d8-a5c5-0cafd8ac7a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4d04af-5d9a-4655-a014-06f23eb317ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_Nem_szeretett_volna_ezen_a_gepen_ulni_amelyet_a_szel_dobalt_Gibraltar_folott__video","timestamp":"2019. február. 27. 17:20","title":"Nem szeretett volna ezen a gépen ülni, amelyet a szél dobált Gibraltár fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig nem reklámozták, de az alapítványt a magyar állam hozta létre, Polaton kívül Szijjártó Péter külügyminiszterhez közeli emberek vezetik, évi 700 millió adóforintból. Az alapítvány 2020-ban közhasznúvá fog alakulni, addig a külügyminisztérium támogatási szerződést köt vele, bár a 2019-es szerződés még nem készült el. A 2017-ben létrehozott alapítvány azt ígéri, 2019. február végén nyilvánosságra hozza alapító okiratát és működési szabályzatát.","shortLead":"Adnan Polat török oligarcha alapítványa megkapja Gül baba türbéjének üzemeltetését is a működtetés után. Ugyan eddig...","id":"20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8269defa-f122-4e5c-a4ab-158cd187e7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Orban_torok_oligarchaja_meg_jobban_beveszi_Gul_baba_turbejet","timestamp":"2019. február. 27. 14:30","title":"Orbán török oligarchája még jobban beveszi Gül baba türbéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS rangsorában.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS...","id":"20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78e98-329a-4d4d-8315-d114d4a54a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","timestamp":"2019. február. 27. 05:00","title":"A CEU-n van a világ 41. legjobb politikatudományi képzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","shortLead":"Munkatársunk fotózta le, ahogy a 17-es villamos egy taxival ütközött.","id":"20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a89679a-fff1-43fc-9b37-f56087a4046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff222f85-8cfe-4193-929f-467a49942e1c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Villamos_es_taxis_utkozott_a_Moriczon__foto","timestamp":"2019. február. 28. 09:15","title":"Villamos és taxis ütközött a Móriczon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]