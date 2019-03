2018-ban közel 1400 milliárd forint értékben kezdődtek meg magasépítési kivitelezési munkák, mely a 2017-es rekordhoz képest további 4 százalékos bővülést jelentett. A szektor annak ellenére teljesített ilyen jól, hogy a lakásépítések Aktivitás-Kezdés mutatójában nagyon jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A visszaesést az induló, nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek 2017 utáni ismételt csúcsdöntése ellensúlyozta, a korábbi szinthez képest is 17 százalékos növekedést produkálva – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentés negyedik negyedéves adataiból.

Bár 2018 első felében eddig még soha nem látott összegben indultak el mélyépítési kivitelezési projektek hazánkban, a második félév jóval szerényebb Aktivitás-Kezdést hozott az egy évvel korábbinál, így ha nem is sokkal, de elmaradt a 2017-es rekordértéktől a 2018-as. A mélyépítéseken belül különösen az út- és vasútépítések esetében indultak alacsonyabb összegben építési projektek az év második hat hónapjában, mindössze 84 milliárd forintot tett ki a megkezdett kivitelezési munkák értéke, az első félév 530 milliárd forintjával és a 2017 második félévének 336 milliárd forintjával szemben. Az EBI Építésaktivitási Jelentés elemzői szerint az elmúlt 6 évben csak 2015 két félévét jellemezték ennél alacsonyabb számok.

Bár 2017-hez képest 2018-ra valamelyest ugyan csökkent Közép-Magyarország részesedése, a legtöbb építkezés továbbra is itt indul: a nyugati és keleti régiókkal szemben a munkák 42 százaléka itt kezdődött.

A vállalkozóknál maradhat az 5 százalékos áfa kedvezménye

Bár a kedvezményes kulcs megszűnik 2019. december 31-e után, a 2018. november 1-jén jogerős építési engedéllyel rendelkező projektek esetében még lehet majd alkalmazni a 2023-ig történő értékesítéseknél. Az új szabály könnyebbséget jelent a már futó beruházások számára: nem kell a házakat mindenképpen az idén befejezni, hanem az átadás áttolódhat 2020-ra is.

Azok a fejlesztők is örülhetnek az új szabálynak, akiknek volt ugyan építési engedéllyel rendelkező projektjük, de még nem indították el. A többieknek viszont már a 27 százalékos áfakulccsal kell majd számolniuk az értékesítés során, mely jelentősen visszavetheti az építési kedvet. Ekkora áremelkedést ugyanis nem lesz könnyű érvényesíteni a lakásárakban, miközben még akár a kedvezményes, 5 százalékos áfakulccsal is lesznek a piacon projektek. Nagy kérdés, hogy a fejlesztők a profitkalkulációk alapján a plusz 21 százalékos teherből mennyit lesznek képesek majd átvállalni.

Korábban megírtuk, hogy a piac arra számít: az 5 százalékos áfával építő vállalkozók kerekítik majd áraikat felfelé a 27 százalékkal épülő lakásprojektek négyzetméteráraihoz, ügyelve persze arra, hogy még épp ne érjék el azok szintjét.

Csökkent a társasházi lakásépítések volumene, rengeteget tolnak 2020-ra

Az már látszik, hogy 2018-ban csökkent az elindult társasházi lakásépítések volumene, az Aktivitás-Kezdés mutató értéke 342 milliárd forintot tett ki az ibuild.info adatbázis alapján. Ehhez képest 2017-ben a legalább 4 lakást tartalmazó beruházások esetében 432 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezések.

Bár 2017-hez képest jelentősen növekedett a befejezett társasházi lakásépítések volumene, a csúszások hatására azonban kisebb mértékben, mint a várt. Végül valamivel több, mint 220 milliárd forint értékben készültek el társasházi projektekben lakások.

A EBI szakértői szerint 2019-re a lakásépítési Aktivitás-Befejezés mutató értéke ennél is magasabb lehet, megközelítheti az 560 milliárd forintot is. Ugyanakkor ezeknél a folyamatban lévő projekteknél is lehet csúszásokra számítani, ráadásul a kedvezményes áfaszabályok változása is lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy kényelmesebben fejezzék be projektjeiket, így több, jelenleg még 2019-es befejezési dátumú beruházás tényleges átadása tolódhat át 2020-ra.

A társasházi építések 65 százaléka Közép-Magyarországon vette kezdetét tavaly, ami jelentő aránytalanságot mutat országos szinten.

Intenzív szálloda- és K+F fejlesztések

Tavaly összesen 44 milliárd forint értékben indultak meg szállodakivitelezési munkák, ez 6 százalékkal volt magasabb, mint az egy évvel korábbi, 8 éves rekordnak számító összeg, derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből. A válság előtti maximumokat is meghaladta 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is a megkezdett építési munkák összértéke.

Már 2017-ben is kiugró növekedés volt tapasztalható az oktatási és kutatás-fejlesztési célú építőipari beruházások esetében, tavaly összesen 118 milliárd forint értékben indultak meg kivitelezési munkák a szektorban az ibuild.info projektadatbázis szerint, mely az előző évhez képest további 19 százalékos növekedést jelentett. A legnagyobb volumenű projektek között van a Mercedes-Benz Academy Képzési Központja, a Debreceni Nemzetközi Iskola, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések Központja Győrben, illetve a MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark harmadik üteme, valamint a Kecskeméti Egyetem PADMA Kampusza.