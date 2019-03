A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2018-ban 23 százalékkal több lakás épült, mint 2017-ben, a jelentés szerint azonban országszerte nagymértékű szórás tapasztalható. Budapesten és Pest megyében ugyanis közel 40 százalékkal bővült az új lakások piaca, az ország többi régiója azonban ettől jelentősen elmaradt.

Ráadásul a természetes személyek által épített lakások aránya csökkent, 2017-hez képest 5 százalékkal kevesebb család mert belevágni az építkezésbe - mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői a KSH adataira hivatkozva.

Mint ismert, a magyar lakásállomány elöregedőben van, és ahhoz, hogy a megújulás volumene optimális legyen, évente 40 ezer új ingatlan felépítése és átadása lenne szükséges.

Jelenleg azonban ennek a kívánatos újépítésű ingatlanszámnak még a felét sem érjük el, ez pedig azt jelenti, hogy számottevően nem javult ebből a szempontból az életminőség Magyarországon. Az állami ösztönzők körének további bővítésére lenne szükség ahhoz, hogy az évi 40 ezer új ingatlan felépítése megvalósuljon - mondják az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői.

Mit sem érnek azonban a kormányzati intézkedések akkor, ha továbbra is olyan mértékű szakemberhiány lesz az ágazatban, mint amit most tapasztalhatunk. Szükség lenne arra is, hogy a kivitelezést gyorsító megoldások, melyek külföldön már beépültek az építőipari munkák mindennapjaiba, Magyarországon is széleskörűen elérhetővé váljanak akár úgy is, hogy az állam pályázati úton nyújt vissza nem térítendő támogatást az építőipari vállalkozásoknak ezeknek az eszközöknek a beszerzésére és alkalmazására – teszik hozzá a szakértők.