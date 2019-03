Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5befc9d-4398-4d8d-81fd-9ea30662ff5c","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Mészáros Bélája vagy Mészáros Mátéja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és serények – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190308_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_7_Miller_David","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5befc9d-4398-4d8d-81fd-9ea30662ff5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11721e41-d542-405f-a7de-92d9369f8512","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_7_Miller_David","timestamp":"2019. március. 08. 20:00","title":"Miller Dávid: Magamat lesütött szemmel nézem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"Késhet a kamatemelés is a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b1c9b-0daf-46b4-a21a-8be7411efbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Aggodik_az_euroovezet_bankja_tovabb_nyomja_a_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2019. március. 07. 16:29","title":"Aggódik az euróövezet bankja, tovább nyomja a pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71649846-9fa9-4a47-81a2-dee9621e73e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopás úgy tűnik, jobban ment, mint az autóvezetés. ","shortLead":"A lopás úgy tűnik, jobban ment, mint az autóvezetés. ","id":"20190307_lopott_suzuki_autotolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71649846-9fa9-4a47-81a2-dee9621e73e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604598f-a0da-428f-9669-4df98ff2bba0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_lopott_suzuki_autotolvaj","timestamp":"2019. március. 07. 08:50","title":"Kétszer is karambolozott egy autótolvaj a lopott kocsival Adonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és a briteknél kapcsoltak le ilyen oldalakat. ","shortLead":"Nem csak Oroszország lát potiencált abban, hogy álhírekkel befolyásolja a facebookozókat. Ezúttal Romániában és...","id":"20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d215bf2-c011-4c13-a603-8768082b8131","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_facebook_alhir_halozat_valotalansag_terjesztese_britek","timestamp":"2019. március. 08. 11:03","title":"Súlyos hazugságokkal hergelő álhírhálózatokat kapcsolt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","shortLead":"Egy kormányhatározatból az is kiderült, hogy a hamarosan megnyíló jeruzsálemi irodára 600 milliót szánnak. ","id":"20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08a865-6b4f-4e12-8593-b39bcdc61eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tobb_mint_otmilliard_forintot_ad_a_kormany_egy_rejtelyes_ugandai_fejlesztesi_programra","timestamp":"2019. március. 08. 19:54","title":"Több mint ötmilliárdot ad a kormány egy rejtélyes ugandai fejlesztési programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","shortLead":"Egy év spirituális visszavonulás után visszahelyezték a szolgálatba Roberto Cavanazzát.","id":"20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae99c5e-67e7-431e-8fe7-9453f38f1a24","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megbocsatott_a_puspok_a_papnak_aki_tiznel_is_tobb_novel_vett_reszt_orgian","timestamp":"2019. március. 07. 21:35","title":"Megbocsátott a püspök a papnak, aki tíznél is több nővel vett részt orgián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e0f731-0728-4bf6-b1d2-0f5c8504e4c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök épp Tim Cooknak, az Apple vezérének hálálkodott, amikor megpróbálta őt nevén nevezni.","shortLead":"Az amerikai elnök épp Tim Cooknak, az Apple vezérének hálálkodott, amikor megpróbálta őt nevén nevezni.","id":"20190307_donald_trump_tim_cook_apple_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00e0f731-0728-4bf6-b1d2-0f5c8504e4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e526d33-176a-4f13-aed3-8925aa6f1f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_donald_trump_tim_cook_apple_video","timestamp":"2019. március. 07. 13:33","title":"Videó: Nagyot bakizott Donald Trump, Tim Cook meg faarccal nézte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]