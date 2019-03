Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A baleset eddig tisztázatlan okból, a 76-os főút 18-as kilométerénél, Sármellék közelében történt.\r

","shortLead":" A baleset eddig tisztázatlan okból, a 76-os főút 18-as kilométerénél, Sármellék közelében történt.\r

","id":"20190308_Arokba_hajtott_az_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22160a8b-bd42-4877-b0c0-3758b88ba8af","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Arokba_hajtott_az_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. március. 08. 18:59","title":"Árokba hajtott az autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos fejlesztésekben élen járó országok listája.\r

","shortLead":"Az idei év vitathatatlanul az 5G, azaz az ötödik generációs mobilhálózatok éve (is). Elkészült az ezzel kapcsolatos...","id":"20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6664aa6b-8f44-4736-9946-d5c58089266e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_magyarorszag_5g_leadership_index_5g_halozatok_orszagok","timestamp":"2019. március. 07. 17:03","title":"Magyarország a \"futottak még\" kategóriában van: melyik országok lakói járnak először jól az 5G-vel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","shortLead":"A brazil elnök 3,5 millió követőjével osztott meg egy pornográf felvételt, csak hogy az igazát bizonygassa.","id":"20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a8073-0fe9-4e37-91a1-f94d85c11d4e","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Obszcen_video_miatt_rohog_a_Twitter_Bolsonaron","timestamp":"2019. március. 07. 09:29","title":"Obszcén videó miatt röhög a Twitter Bolsonarón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","shortLead":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","id":"20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d508f22-12ba-4294-801d-8f329c0419d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","timestamp":"2019. március. 06. 20:51","title":"Csütörtökön újra tárgyal az MTA a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e5563-8e86-4250-9edc-3f970fc6b999","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" A pályázati visszásságokkal vádolt vállalkozók több mint 40 milliós kárt okoztak az Európai Uniónak és a magyar költségvetésnek.","shortLead":" A pályázati visszásságokkal vádolt vállalkozók több mint 40 milliós kárt okoztak az Európai Uniónak és a magyar...","id":"20190308_Az_egervari_varnak_szamlazott_ki_a_vallalkozo_40_millio_forintot_csak_a_butorokat_nem_szallitotta_ki_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e5563-8e86-4250-9edc-3f970fc6b999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051bedcb-b414-4e98-8dc9-c709b0f013b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Az_egervari_varnak_szamlazott_ki_a_vallalkozo_40_millio_forintot_csak_a_butorokat_nem_szallitotta_ki_erte","timestamp":"2019. március. 08. 10:25","title":"Az egervári várnak számlázott ki a vállalkozó 40 millió forintot, csak a bútorokat nem szállította ki érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","shortLead":"Jön a tavasz és a nyár, a legújabb Aygóval pedig akár egy kis nyitott tetős autókázásnak sincs akadálya.","id":"20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98ecc2b3-5e55-4767-8d5e-4d057844b24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed6f88b-64fe-4d86-948e-d233b0e55da9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_szines_vaszontetot_kapott_a_toyota_varosi_kisautoja","timestamp":"2019. március. 07. 11:21","title":"Színes vászontetőt kapott a Toyota városi kisautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]