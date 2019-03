Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","id":"20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47c9184-c589-4b0c-9802-c4bb29a27d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 07. 11:55","title":"Keresi a rendőrség, mert előzmény nélkül ütött meg egy járókelőt a Westendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5baf00-5265-4cd7-badc-43cac6ced662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c45e535-1e90-45e9-979a-8fe815b62d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_A_Szazadveg_kozlemenye_alapjan_a_kormany_engedett_Soros_es_Juncker_bosszujanak","timestamp":"2019. március. 07. 14:36","title":"A Századvég most azt mondja, hogy a kormány engedett Soros és Juncker bosszújának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote Play nevű funkcióját a Sony. ","shortLead":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote...","id":"20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fb9764-27cb-40be-bccb-a4ff25b02d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","timestamp":"2019. március. 07. 21:03","title":"Végre iPaden és iPhone-okon is játszhatók a PlayStation 4 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Robert Fico politikai játszmájának áldozata lett a szlovák alkotmánybíróság, amelynek a volt kormányfő az elnöke szeretne lenni. Arra vár, hogy az államfői posztra olyasvalaki kerüljön, aki ezt a tervét támogatja.","shortLead":"Robert Fico politikai játszmájának áldozata lett a szlovák alkotmánybíróság, amelynek a volt kormányfő az elnöke...","id":"20190307_Uj_poziciot_nezett_ki_maganak_a_bukott_szlovak_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84e255-715e-4ad0-804b-23453286bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Uj_poziciot_nezett_ki_maganak_a_bukott_szlovak_miniszterelnok","timestamp":"2019. március. 07. 17:29","title":"Új pozíciót nézett ki magának a bukott szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd64dfe-2fc3-42d2-a4bb-d3136151615a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Carlos Tavarest, a PSA elnökét kérdezték arról, egymásra találhat-e a francia konszern és az FCA, Fiat-Chrysler-csoport? ","shortLead":"Carlos Tavarest, a PSA elnökét kérdezték arról, egymásra találhat-e a francia konszern és az FCA...","id":"20190307_fiat_peugeot_citroen_fca_psa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd64dfe-2fc3-42d2-a4bb-d3136151615a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d68d8e-0dc4-4357-bcd8-ee91f11197e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_fiat_peugeot_citroen_fca_psa","timestamp":"2019. március. 07. 12:39","title":"A Fiat-Peugeot-Citroen lesz a következő nagy szövetség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","shortLead":"Megnyerték az áramháborút, Chavez a sötétben is él!","id":"20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bc1eda-bd53-43eb-960b-f75f21e117c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556cceea-218d-4e2a-ae52-3f2052e0eb09","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Orias_aramszunet_volt_Venezuelaban_a_kormany_imperialista_tamadast_orront","timestamp":"2019. március. 08. 10:02","title":"Óriás áramszünet volt Venezuelában, a kormány imperialista támadást orront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-ra minden alap- és középfokú képzésben részt vevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez – közölte az emberi erőforrások minisztere csütörtökön az M1-en.","shortLead":"2020-ra minden alap- és középfokú képzésben részt vevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen...","id":"20190307_2020ra_minden_tanulo_ingyenesen_juthat_a_tankonyvekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f674183-f25c-4574-9400-acb55ee55697","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_2020ra_minden_tanulo_ingyenesen_juthat_a_tankonyvekhez","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"2020-ra minden tanuló ingyenesen juthat a tankönyvekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","shortLead":"Költségvetési csalással gyanúsítják a kiskunfélegyházi húsipari cég olasz tulajdonosát és két társát.","id":"20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feb128d-7842-474a-b097-4b9e3bccb87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7efced9-b185-4756-be5f-37e39a8c3620","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Letartoztattak_az_egyik_legnagyobb_vagohid_tulajdonosat","timestamp":"2019. március. 07. 06:15","title":"Letartóztatták az egyik legnagyobb vágóhíd tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]