[{"available":true,"c_guid":"04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely két gyermek esetén 10 millió, három gyermek esetén 15 millió forint – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.","shortLead":"Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott kölcsön, amely...","id":"20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04cb2bb6-a68d-490a-bb62-fc2ceb618c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbe1c2d-23ba-4ccb-8f6f-82bc730e688f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Juliustol_hasznalt_ingatlanra_is_felveheto_lesz_a_babavaro_csokkolcson","timestamp":"2019. március. 11. 13:23","title":"Júliustól használt ingatlanra is felvehető lesz a babaváró csok-kölcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános videóban kért bocsánatot a tetteiért. ","shortLead":"Megszólalt az a nádudvari kamasz, akit több lány brutálisan megvert és megalázott. Az egyik bántalmazó nyilvános...","id":"20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b25a872-8c35-4e8f-b23f-2b72e20acf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Vallalja_a_felelosseget_a_tetteiert_a_Nadudvaron_veresre_vert_tinilany_egyik_bantalmazoja","timestamp":"2019. március. 10. 21:07","title":"Vállalja a felelősséget a Nádudvaron véresre vert tinilány egyik bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","shortLead":"Tipikus jelenet, amikor abból lesz a baleset, hogy az autósok azt nézik, mi történik a másik sávban. ","id":"20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65411d0-764d-4f45-9b83-ec8a98bf0dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62e224-bbe6-4918-9a15-7240dd5b31a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_trump_konvoj_elnoki_auto_video","timestamp":"2019. március. 11. 09:56","title":"Videó: annyira nézte egy autós Trump elnök konvoját, hogy majdnem nekihajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta a gyanút.","shortLead":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta...","id":"20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6efbcc-4efe-4ce3-9b93-1b6b96de6943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","timestamp":"2019. március. 12. 10:39","title":"Seszták Miklós volt miniszter köréhez került az utolsó kaszinó koncessziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","shortLead":"A pályafelújítás miatt március 18-tól április 17-ig pótlóbuszok közlekednek, de szombaton csak igény szerint. ","id":"20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5b7e974-8db3-4e29-b661-e20658e42663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b9e10-ea06-411e-89e9-530bb05e11e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Csendesebb_lesz_a_fogaskereku_cserebe_egy_honapig_nem_jar","timestamp":"2019. március. 11. 14:06","title":"Csendesebb lesz a fogaskerekű, cserébe egy hónapig nem jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tagjai értékelnék a Fidesz politikáját és a magyarországi demokrácia helyzetét. ","shortLead":"Tagjai értékelnék a Fidesz politikáját és a magyarországi demokrácia helyzetét. ","id":"20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aaa7c-0a5b-4960-908e-e488114784ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Vizsgalobizottsagot_kuldenenek_Magyarorszagra_a_Neppart_vezeto_politikusai","timestamp":"2019. március. 11. 17:54","title":"Vizsgálóbizottságot küldenének Magyarországra a Néppárt vezető politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti házelnök a The Washington Post című napilapnak beszélt álláspontjáról.","shortLead":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti...","id":"20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a78d0a2-e00b-4e03-b2e1-358e93327b28","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","timestamp":"2019. március. 12. 05:25","title":"Nem éri meg elmozdítani Trumpot, jól jön a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]