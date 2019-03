Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2acbb745-b500-4eee-a512-0b193c30bac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi provokációnak tartja az érdekképviselet akcióját. ","shortLead":"Egyre jobban elfajul a vita a szakszervezet és a gyár vezetősége között; előbbi zsarolással vádolja a Hankookot, utóbbi...","id":"20190312_hankook_sztrak_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2acbb745-b500-4eee-a512-0b193c30bac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a64948-4ad0-4b40-b2b1-be666d65987a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_hankook_sztrak_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 12. 19:35","title":"Visszaszólt a Hankook: Fejezzék be a provokációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","shortLead":"Az, hogy Kelly nem vár bocsánatkérést, ha másik szexuális bűnözőhöz hasonlítják.","id":"20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fb0ac6-d676-4bfc-872f-4392b5471065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0572b634-feb7-47ae-9fce-82a701e1c552","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mi_a_kulonbseg_R_Kelly_es_a_katolikus_egyhaz_kozott","timestamp":"2019. március. 13. 09:27","title":"Mi a különbség R Kelly és a katolikus egyház között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","shortLead":"Paul Manafortot a múlt héten egy másik bíróság 47 hónap börtönre ítélte.","id":"20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35ba775-8bf5-4850-a148-4697af5f814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bc12b2-6886-4f3a-9e8c-0da715006646","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_paul_manafort_donald_trump_kampanymenedzser_itelet","timestamp":"2019. március. 13. 18:43","title":"Kapott még 43 hónapot Trump volt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","shortLead":"A Budapestre látogató Weber egy komoly ajánlatot tenne a CEU-nak Bajorország nevében. ","id":"20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44430040-0f9c-4ecf-8650-c12b2a49a678","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bajor_segitseget_fog_ajanlani_a_CEUnak_Budapesten_Weber","timestamp":"2019. március. 12. 07:30","title":"Bajor segítséget fog ajánlani a CEU-nak Budapesten Weber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank április 12-re összehívott éves közgyűlése – derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján kedden hajnalban közzétett közgyűlési előterjesztésből.","shortLead":"Az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválasztását lehetővé tevő alapszabályi módosításról is dönthet az OTP Bank...","id":"20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb74dfc-ca12-4c73-a2e6-7a5cd4c22ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_otp_elnok_vezerigazgato_kozgyules","timestamp":"2019. március. 12. 06:54","title":"Átalakulhat az OTP legfelső vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el a Fidesz?","shortLead":"Manfred Weber mellett Donald Tusktól, Angela Merkeltől és Sebastian Kurztól tudakolták a CEU-n: meddig mehet el...","id":"20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7fb3a5-9eab-4432-a609-65cd619062da","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_manfred_weber_aktivista_ceu_rektori_hivatal","timestamp":"2019. március. 12. 12:53","title":"Aktivisták kérdezték meg Webertől: Vajon hol a határ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból való kilépést felvető Magyar Nemzet interjút készített az EU-szkeptikus EP-frakció alelnökével.","shortLead":"Miközben Weber Budapestre jön, és a néppárti csúcsjelölt megpróbálja jobb belátásra bírni Orbánt, az Európai Néppártból...","id":"20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34354408-0aac-40e1-b67d-e25c33300172","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Az_EUszkeptikusok_tart_karokkal_varjak_Orbant","timestamp":"2019. március. 12. 09:03","title":"Az EU-szkeptikusok tárt karokkal várják Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nemcsak a budapesti Heim Pál kórháznak nem felelnek meg azok a több mint ötven intézményben sikerrel használt összecsukható ágyak, amelyeket az \"Ágyat az anyukáknak\" mozgalmat elindító Orosvári Zsolték ajánlottak fel az intézményeknek, hanem a Debreceni Gyermekklinikának sem. A pikírt, kioktató elutasításról viszont csak a hvg.hu-tól értesült az adományozó, február végén még köszönőlevelet írt nekik a kórház vezetője. ","shortLead":"Nemcsak a budapesti Heim Pál kórháznak nem felelnek meg azok a több mint ötven intézményben sikerrel használt...","id":"20190313_A_Debreceni_Gyermekklinika_is_alkalmatlannak_tartja_az_adomanyagyakat_de_a_szulok_tovabbra_is_foldon_alszanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e27310-b679-429e-b8b0-f5fcf223c192","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Debreceni_Gyermekklinika_is_alkalmatlannak_tartja_az_adomanyagyakat_de_a_szulok_tovabbra_is_foldon_alszanak","timestamp":"2019. március. 13. 15:48","title":"A Debreceni Gyermekklinika is alkalmatlannak tartja az adományágyakat, de a szülők továbbra is földön alszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]