[{"available":true,"c_guid":"81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam fasiszta, nem osztom a politikai nézeteit sem, de legyünk őszinték, utakat, hidakat, sportlétesítményeket épített, termővé tette Olaszország számos részét.\" ","shortLead":"Antonio Tajani szerdán egy olasz rádióinterjújában azt mondta Mussoliniről: \"Nem vagyok fasiszta, soha nem voltam...","id":"20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81937981-5712-4260-8a3b-50d6ff7d0f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa6cb6f-6cf6-4709-9ea7-314e902fffd5","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_bocsanatkeres_europai_parlament_benito_mussolini_antonio_tajani","timestamp":"2019. március. 14. 18:55","title":"Bocsánatot kért az Európai Parlament elnöke, amiért védelmébe vette Mussolinit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól meglepődött a fotós, aki a sivatagba igyekezett.","shortLead":"Jól meglepődött a fotós, aki a sivatagba igyekezett.","id":"20190314_A_Death_Valley_a_Fold_legszarazabb_pontja_most_megis_to_hullamzik_benne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc68223-c970-4f9e-8af9-3ad4f5b21147","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_Death_Valley_a_Fold_legszarazabb_pontja_most_megis_to_hullamzik_benne","timestamp":"2019. március. 14. 12:52","title":"A Death Valley a Föld legszárazabb pontja, most mégis tó hullámzik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor által vizsgált 14 bank ajánlatait összehasonlítva látszik, hogy a legkedvezőbb és legdrágább ajánlatok közötti árkülönbség csaknem minden kamatperiódus esetében nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest. ","shortLead":"A Bankmonitor által vizsgált 14 bank ajánlatait összehasonlítva látszik, hogy a legkedvezőbb és legdrágább ajánlatok...","id":"20190313_Lakashitelajanlatok_millios_kulonbsegek_a_visszafizetendo_osszegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e61340-5bb3-4db4-a670-d63b3be690e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Lakashitelajanlatok_millios_kulonbsegek_a_visszafizetendo_osszegekben","timestamp":"2019. március. 13. 14:14","title":"Lakáshitel-ajánlatok: milliós különbségek a visszafizetendő összegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"900b898c-7591-4d10-a1c2-ec7b3b2d38b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már megszokhattuk, hogy a világ vagy egy ország történelmében fontos szerepet játszó ember vagy esemény előtt a főoldalon tiszteleg a Google. Ezúttal az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója napján került terítékre a magyar nemzeti ünnep.","shortLead":"Már megszokhattuk, hogy a világ vagy egy ország történelmében fontos szerepet játszó ember vagy esemény előtt...","id":"20190315_1848_49es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=900b898c-7591-4d10-a1c2-ec7b3b2d38b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bbc9b-dda0-4c76-bf24-65084ceda2ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_1848_49es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja","timestamp":"2019. március. 15. 07:33","title":"Ez a Google ajándéka a magyaroknak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Két szakértővel beszéltünk, mindkettő mást mond arról, hogy kerülhetett egy mémmé vált fotó párja a kormány legújabb plakátjaira. Rogán Antal hallgat, ahogy a kampányt minden bizonnyal készítő ügynökség sem reagált megkeresésünkre. A Fidesz nem most először operál külföldi fotóval. A boldog francia kisfiúra emlékeznek még? Vele kezdődött el a jövő 2002-ben. ","shortLead":"Két szakértővel beszéltünk, mindkettő mást mond arról, hogy kerülhetett egy mémmé vált fotó párja a kormány legújabb...","id":"20190314_fidesz_orban_plakatkampany_soros_stockfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc498e4-a368-4b08-9903-3b31f8c32f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_fidesz_orban_plakatkampany_soros_stockfoto","timestamp":"2019. március. 14. 17:43","title":"Zseniális húzás vagy iszonyú lebőgés a kormány legújabb plakátkampánya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb Brüsszelt támadó plakátkampányt, vagyis a mögötte álló ismeretlen tettest. A feljelentést Polt Péter legfőbb ügyészhez címezte, majd meghallgatásra idézték a rendőrségre.","shortLead":"A független parlamenti képviselő hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette miatt feljelentette a legújabb...","id":"20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17871cf8-3a47-46fb-8678-7b3a9029038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78775a8f-4eca-4c8f-8b7e-6c395dcef62d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Feljelentette_a_plakatkampanyt_behivtak_a_rendorsegre_Szel_Bernadettet","timestamp":"2019. március. 13. 13:24","title":"Feljelentette a plakátkampányt, behívták a rendőrségre Szél Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren kértek elnézést.","shortLead":"A Twitteren kértek elnézést.","id":"20190314_Facebook_uzemzavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7317b6-fbee-4dde-bc76-a4103b082c68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_Facebook_uzemzavar","timestamp":"2019. március. 14. 20:45","title":"Bocsánatot kért a Facebook az üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen horderejű probléma.","shortLead":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen...","id":"20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d2454-3e91-408a-b4fe-44abeca9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","timestamp":"2019. március. 14. 11:03","title":"A mostani a Facebook eddigi legkomolyabb üzemzavara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]