Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","shortLead":"A továbbképzés fejenként 200 ezer forintba kerül majd.","id":"20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699aa043-d88c-4b56-b6f7-6f0bb3961b67","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Schmidt_Maria_wellness_szallokban_kepezne_tovabb_a_tortenelemtanarokat_1956rol","timestamp":"2019. március. 19. 11:02","title":"Schmidt Mária wellness-szállókban képezné tovább a történelemtanárokat 1956-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","shortLead":"A terrortámadásban két tizenéves fiú is meghalt.","id":"20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae3a6e-0883-4904-9166-321b55a95ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Megkezdodott_a_christchurchi_meszarlas_aldozatainak_temetese","timestamp":"2019. március. 20. 05:16","title":"Megkezdődött a christchurchi mészárlás áldozatainak temetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","shortLead":"Európai a világ egyik legdrágább városa, venezuelai a legolcsóbb.","id":"20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c75f6ed-7f60-4f85-bded-a259f04a8cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e746a1e-4d0e-451b-bc53-e0311bc59396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Itt_ker_a_vilagon_a_legtobbet_egy_fodrasz_33_ezer_forint_egy_hajvagas","timestamp":"2019. március. 19. 10:15","title":"Itt kér a világon a legtöbbet egy fodrász: 33 ezer forint egy hajvágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","shortLead":"Az India körözési listájának élén álló Nirav Modi hollétét a The Telegraph derítette ki. ","id":"20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c475c3e-c903-460e-82a2-79abd9e319f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778c18c3-e5fe-43c3-a366-f929cad8c804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Londonban_setalgatott_es_tbszamot_is_kapott_az_Interpol_altal_korozott_ekszermogul_akit_vegul_egy_ujsag_buktatott_le","timestamp":"2019. március. 20. 11:55","title":"Londonban sétálgatott, és tb-számot is kapott az Interpol által körözött ékszermogul, akit végül egy újság buktatott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b640f7-862e-4a4a-8b16-1b75ad784e9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki a 2020-ban bemutatkozó új zászlóshajó modell.","shortLead":"Vázoljuk, hogy körülbelül hogyan néz majd ki a 2020-ban bemutatkozó új zászlóshajó modell.","id":"20190320_csak_jovore_jon_de_az_oroszok_mar_felfedtek_az_uj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b640f7-862e-4a4a-8b16-1b75ad784e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5878ab77-f047-483f-8253-88923342dcb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_csak_jovore_jon_de_az_oroszok_mar_felfedtek_az_uj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2019. március. 20. 11:21","title":"Csak jövőre jön, de az oroszok már felfedték az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","shortLead":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","id":"20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89cd6e-1132-40c7-a5a6-7956b9646b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","timestamp":"2019. március. 19. 16:19","title":"Szépen hízott Csányi Sándor agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","shortLead":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","id":"20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8838d2-f0aa-45dc-b3e4-46892f400829","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","timestamp":"2019. március. 19. 21:36","title":"Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]