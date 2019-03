Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","shortLead":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","id":"20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529afdb-bffe-4e65-8d3c-8bc534f199c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","timestamp":"2019. március. 23. 20:28","title":"Szomorú tény, de ezek nagyon könnyen ellopható autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7d6bad-7513-4a65-b70d-cd0492adabac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosi önkormányzat 11,2 milliárd forint plusz 3 milliárd forint áfa áron eladja a Bálna épületét a magyar államnak, a szerződés már készen van, csak az önkormányzat közgyűlésének kell még rábólintania. A piacot és az Új Budapest Galériát valószínűleg kipaterolják. Lázár János 2017 végén azt mondta, az épület a Magyar Turisztikai Ügynökségé lesz.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat 11,2 milliárd forint plusz 3 milliárd forint áfa áron eladja a Bálna épületét a magyar...","id":"20190322_Valora_valik_amit_Lazar_Janos_2017_vegen_megigert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7d6bad-7513-4a65-b70d-cd0492adabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e8e65-e1f6-4aa2-8a81-300b5b0e3deb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Valora_valik_amit_Lazar_Janos_2017_vegen_megigert","timestamp":"2019. március. 22. 12:08","title":"Valóra válik, amit Lázár János 2017 végén megígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af4d505-1988-4adb-94d4-be0ccd808fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt jelenséggel szembesülnek a serpák és a hegymászók a globális felmelegedés miatt a Mount Everestnél.","shortLead":"Nem várt jelenséggel szembesülnek a serpák és a hegymászók a globális felmelegedés miatt a Mount Everestnél.","id":"20190322_gleccser_olvado_ho_mount_everest_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af4d505-1988-4adb-94d4-be0ccd808fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eab2cb4-bb29-4d39-9971-33fdf06a6d8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_gleccser_olvado_ho_mount_everest_holttest","timestamp":"2019. március. 22. 16:03","title":"A gyors olvadás miatt sorra bukkannak elő a holttestek a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd kiderült, hogy az Iszlám Állam tagja, és lefejezésekben is részt vehetett. ","shortLead":"A férfit először embercsempészés miatt ítélték felfüggesztett börtönre, és kiutasították Magyarországról, majd...","id":"20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e3287f-c890-49b3-993b-5154747a61cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Az_Iszlam_Allam_egy_tagjat_fogtak_el_Budapesten","timestamp":"2019. március. 22. 13:36","title":"Az Iszlám Állam egy tagját fogták el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792","c_author":"Csányi Nikolett","category":"velemeny","description":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai jelentek meg arról, milyen kihívásokkal kell szembenézniük korunk társadalmainak és persze Magyarországnak, ha a társadalmi, gazdasági és geostratégiai kérdéseket nézzük, vagy ha a technológiai fejlődés ütemét figyeljük, esetleg akkor, ha az vetődik fel, milyen a jó kormányzás. Pénteken egy összegző konferenciával a formális vitasorozat lezárult, de a hvg.hu továbbra is várja azokat, akik úgy érzik, szeretnének hozzászólni a megjelent, és oldalunkon elolvasható írásokhoz.","shortLead":"Fél évig zajlott a HVG-ben és a hvg.hu-n a Beszélgetések a jövőről sorozat. Szakértők, kutatók, gondolkodók írásai...","id":"20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97e848e-fcfd-4859-a116-ca4f980ee792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf5ca11-2501-4958-a4e6-1e97ae71a722","keywords":null,"link":"/velemeny/20190322_Terrorallamban_akarunk_elni_vagy_szabadsagban__lezarult_a_Beszelgetesek_a_jovorol_vitasorozat","timestamp":"2019. március. 22. 23:22","title":"Terrorállamban akarunk élni vagy szabadságban? - lezárult a Beszélgetések a jövőről vitasorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2151e7e8-f567-4b25-aaa3-92316a1e52bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapon át ingyenesen használhatják az Akadémiai Kiadó 8 nyelven 30 szótárt tartalmazó online szolgáltatását azok, akik regisztrálnak.","shortLead":"Több hónapon át ingyenesen használhatják az Akadémiai Kiadó 8 nyelven 30 szótárt tartalmazó online szolgáltatását azok...","id":"20190322_akademiai_kiado_szotar_net_ingyenes_szotar_angol_nemet_francia_olasz_spanyol_holland_orosz_letoltheto_szotar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2151e7e8-f567-4b25-aaa3-92316a1e52bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1152b66f-93eb-4a66-a06f-e3f5782d4273","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_akademiai_kiado_szotar_net_ingyenes_szotar_angol_nemet_francia_olasz_spanyol_holland_orosz_letoltheto_szotar","timestamp":"2019. március. 22. 12:03","title":"Teljesen ingyen használhat 8 nyelven 30 szótárt hónapokig, ha most regisztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","shortLead":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","id":"20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4449c832-1abf-4f53-b753-adddd40b0b08","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","timestamp":"2019. március. 24. 11:26","title":"Csúszott a forgatás, mert balesetet szenvedett A mi kis falunk két szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]