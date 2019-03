Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke az Index szerint. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. ","shortLead":"Vizsgálják felül az országgyűlési képviselők belépési jogáról szóló szabályozást – ezt javasolja a parlament...","id":"20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75fd149-d865-48bb-8f3b-1d2d89b71124","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_mtva_szekhaz_orszaggyulesi_kepviselok_belepesi_jog_kover_laszlo","timestamp":"2019. március. 26. 12:12","title":"Székházbalhé után korlátozhatják a képviselők jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta, hogy ezt azért kaptam, mert kicsit ki van szakadva [a nadrágom].”","shortLead":"„Azt mondta, forduljak meg. Nem értettem, mit akarhat, de hát megfordultam. Picit a fenekemre csapott. Azt mondta...","id":"20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26920129-3a2b-4031-8e8e-f82cd0ba7b06","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Apolonak_tanulo_gimnazista_feneket_csapkodta_egy_orvos","timestamp":"2019. március. 26. 08:14","title":"Ápolónak tanuló gimnazista fenekét csapkodta egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh versenyző. ","shortLead":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh...","id":"20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8c8ff-b826-4548-9a1d-2c2e51c2c057","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","timestamp":"2019. március. 26. 14:18","title":"Polgári sportautó: itt az új Skoda Octavia Dynamic+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","shortLead":"Ha egyedi, Hummer-szerű harckocsit akar valaki a közutakra, akkor érdemes barátkozni a Bureko nevű cseh céggel.","id":"20190325_bureko_6x6_offroad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc01257-44f0-4d10-a606-318efd22b4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990f2676-b537-4284-ac4c-26f958577b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_bureko_6x6_offroad","timestamp":"2019. március. 25. 18:49","title":"Bureko 6x6 – 1000 lóerő és 6 kerék a Cseh Köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","shortLead":"Mutatjuk a bajor gyártó immár belső égésű motor nélküli újdonságait, melyek hamarosan a kereskedésekbe is megérkeznek.","id":"20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fcbc9e-a9a0-45cc-92c0-e465d74b5fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce84b15-ff7a-4c1c-a807-62439f81e418","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_hivatalos_fotokon_a_bmw_harom_uj_villanyautoja__retteghet_a_tesla","timestamp":"2019. március. 25. 16:21","title":"Hivatalos fotókon a BMW három új villanyautója – retteghet a Tesla?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","shortLead":"Még csak pár hónapja, hogy bemutatta a Huawei a Kirin 980 processzort, de már az utódról, a Kirin 985-ről beszélnek.","id":"20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61fcdd1-50aa-4f8f-9093-7a95fd391719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f38a-1f10-41d4-8157-a64db1fa803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_huawei_kirin_985_lapkakeszlet_euv_technologia","timestamp":"2019. március. 24. 15:03","title":"Nagyobb teljesítmény, kisebb fogyasztás: hamarosan bemutatkozik a legerősebb mobil lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f9423-a93b-4f8b-b509-8ee1e4a8be4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bayer harminc év után hagyja ott a kiadóvállalatot. Nyugdíjba megy.","shortLead":"Bayer harminc év után hagyja ott a kiadóvállalatot. Nyugdíjba megy.","id":"20190325_Tavozik_a_Ringier_Axel_Springert_vezeto_Bayer_Jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8f9423-a93b-4f8b-b509-8ee1e4a8be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2559ac-5995-46ca-896e-720509d96237","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Tavozik_a_Ringier_Axel_Springert_vezeto_Bayer_Jozsef","timestamp":"2019. március. 25. 19:09","title":"Távozik a Ringier Axel Springert vezető Bayer József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","shortLead":"Skillzy a focis kunsztokra és a freestyle-ra szeretné ráirányítani a figyelmet, nem a frizurájára.



","id":"20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76a7ec7-4d3f-4eb2-b0ab-77075c2b4d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e1063-54c6-456b-8615-7be95d31e2c2","keywords":null,"link":"/sport/20190325_Labdazsonglor_mangafigura_lett_a_2020as_fociEb_kabalafiguraja","timestamp":"2019. március. 25. 13:41","title":"Labdazsonglőr mangafigura lett a 2020-as foci-Eb kabalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]