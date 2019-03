Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4a9152-e783-4c9c-ba6a-c26e2065c844","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyon hosszúak a sorok a Gare du Nord pályaudvaron, naponta több vonatot kell törölni.","shortLead":"Nagyon hosszúak a sorok a Gare du Nord pályaudvaron, naponta több vonatot kell törölni.","id":"20190328_Nagy_a_kaosz_senki_ne_utazzon_Parizsbol_Londonba_vonaton__keri_az_Eurostar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4a9152-e783-4c9c-ba6a-c26e2065c844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b999d1f-075f-4364-9940-3ddc847ff517","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Nagy_a_kaosz_senki_ne_utazzon_Parizsbol_Londonba_vonaton__keri_az_Eurostar","timestamp":"2019. március. 28. 18:57","title":"Nagy a káosz, senki ne utazzon Párizsból Londonba vonaton – kéri az Eurostar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három gyereket ígértek, de addig még egy gyerekük sem született.","shortLead":"Az előző négy évben 219 milliárd forintot fizettek ki csokra, az igénylők között 482 olyan pár is volt, akik három...","id":"20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f835d-56ec-49d6-9eb3-46a67bd91b9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tobb_szaz_par_igert_a_csok_miatt_harom_gyereket_ugy_hogy_meg_egy_gyerekuk_sem_volt","timestamp":"2019. március. 28. 16:35","title":"Több száz pár ígért a csok miatt három gyereket úgy, hogy még egy gyerekük sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","shortLead":"A török tulajdonban álló hajó 108 embert mentett ki a Földközi-tengerből, akik átvették az irányítást. ","id":"20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e509c0-83ec-43ff-afec-1b9f58c7a429","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Menedekkerok_teritettek_el_egy_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. március. 27. 20:16","title":"Menedékkérők térítettek el egy olajszállító hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","shortLead":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","id":"20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829c504-70ab-4cf6-afb8-f35a3154f92c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","timestamp":"2019. március. 28. 06:37","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni. A második legnépszerűbb vágyott utazási célpont szintén egy európai ország, a harmadik helyen viszont Ausztrália áll. ","shortLead":"Az európaiak többsége, de a kínaiak, az oroszok és az amerikaiak is leginkább Olaszországba mennének nyaralni...","id":"20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1344b0d4-8fee-4a38-b832-7efd73b3501f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d930a-e28c-42b1-910e-6210d079f402","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_emberek_inkabb_vagynak_ebbe_az_europai_orszagba_mint_a_tropusi_feher_homokos_tengerpartokra","timestamp":"2019. március. 28. 10:53","title":"Az emberek inkább vágynak ebbe az európai országba, mint a trópusi, fehér homokos tengerpartokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037180e4-335a-4fec-ba19-f8a898c422ed","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ferencvárosban öt évvel ezelőtt éppen csak nyert a Fidesz, és a kerületben most is hatalmas az ellenzéki pártok nyomulása. Ám máris látszik: nem a legnépszerűbbnek tartott ellenzéki lesz a közös jelölt, így viszont többen is indulhatnak, amivel tálcán kínálják az újrázást Bácskai János polgármesternek.","shortLead":"Ferencvárosban öt évvel ezelőtt éppen csak nyert a Fidesz, és a kerületben most is hatalmas az ellenzéki pártok...","id":"20190329_Baranyi_Krisztina_legyozhetne_a_Fideszt_Ferencvarosban_de_nem_o_lesz_a_kozos_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037180e4-335a-4fec-ba19-f8a898c422ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cecee0-8747-4482-93d5-6e9ca2ab0389","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Baranyi_Krisztina_legyozhetne_a_Fideszt_Ferencvarosban_de_nem_o_lesz_a_kozos_jelolt","timestamp":"2019. március. 29. 12:15","title":"Ferencvárosban verhető a Fidesz, ám az ellenzék ismét csak önmagát nyírja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","shortLead":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","id":"20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8452936c-ba9e-4568-b588-4bde80d88a1a","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","timestamp":"2019. március. 27. 18:23","title":"Fia születése után egy hónappal ikreknek adott életet egy bangladesi asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin államtitkár és a szocialista Bangóné Borbély Ildikó.","shortLead":"Egy feltétellel. De cserébe a Fidesz nemet nyom a szocialisták tervezetére. Leült egymással vitázni Novák Katalin...","id":"20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc72d3-1ab5-4f58-bd56-f0b709af8ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb355b-4eec-414b-b996-a9ae560af870","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_MSZP_kesz_megszavazni_a_Fidesz_csaladpolitikai_javaslatat","timestamp":"2019. március. 28. 09:04","title":"Az MSZP kész megszavazni a Fidesz családpolitikai javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]