[{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák a gyerekükkel.","shortLead":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák...","id":"20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460c621d-41ec-460d-86bf-3ab34877a44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Döntött az EP: sokkal több szabadságot kell adni az apáknak, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"170-nel ment részegen. Két fiatal halt meg miatta.","shortLead":"170-nel ment részegen. Két fiatal halt meg miatta.","id":"20190404_Hat_ev_borton_a_Szentendrei_uti_amokfutonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b31c63a-5a81-4712-a546-901bcdd2f889","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Hat_ev_borton_a_Szentendrei_uti_amokfutonak","timestamp":"2019. április. 04. 13:25","title":"Hat év börtön a Szentendrei úti ámokfutónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","shortLead":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","id":"20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b60212-fadc-466f-b5bb-fc6bee8de953","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 05. 08:28","title":"41 körözött embert kapcsolt le Budapesten egy nap alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f703c-675e-4146-a084-19ada4ffd695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt arról szó, hogy a hivatalos átnevezés is megtörténik, de aztán abból nem lett semmi. A Momentum most átmatricázta a megállót.","shortLead":"Korábban volt arról szó, hogy a hivatalos átnevezés is megtörténik, de aztán abból nem lett semmi. A Momentum most...","id":"20190405_Goncz_Arpad_varoskozpontra_nevezte_at_a_Momentum_az_Arpad_hid_megallot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88f703c-675e-4146-a084-19ada4ffd695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a081a9-ab4f-416a-bf6d-555635779c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Goncz_Arpad_varoskozpontra_nevezte_at_a_Momentum_az_Arpad_hid_megallot","timestamp":"2019. április. 05. 10:31","title":"Göncz Árpád városközpontra nevezte át a Momentum az Árpád híd megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","shortLead":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","id":"20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7446f3c0-c46a-456d-a270-d4a12ebd5e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","timestamp":"2019. április. 04. 12:09","title":"Harry herceg és Meghan Markle világrekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte a dolgot.","shortLead":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte...","id":"20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817742-dc33-4553-8c44-aa53a4b7f378","keywords":null,"link":"/elet/20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"\"El a seggetekkel az állatoktól\" – kampány indult a santorini szamarakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d5aba-2649-4224-af6d-02bc2c76f889","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A keleti nyitás meghirdetése óta soha nem ment olyan kevés magyar áru Keletre, vagy egyáltalán az EU-n kívülre, mint 2018-ban. Ázsiába a magyar export mindössze 5,09 százaléka került, ami euró értékben is csökkenés 2017-hez képest. Akadtak azért szép sikerek, a lesothói export 19 ezer százalékkal nőtt, így már elérte a 11 millió forintot.","shortLead":"A keleti nyitás meghirdetése óta soha nem ment olyan kevés magyar áru Keletre, vagy egyáltalán az EU-n kívülre, mint...","id":"20190404_keleti_nyitas_kulkereskedelem_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d5aba-2649-4224-af6d-02bc2c76f889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3c6202-68ae-4ca9-9476-4ff3ef21ed99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_keleti_nyitas_kulkereskedelem_eurostat","timestamp":"2019. április. 04. 15:00","title":"Negatív rekordokat dönt a kormány nagy terve, a keleti nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]