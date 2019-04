Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","shortLead":"Mártha Imre szerint nemzetközi politikai okai is lehettek a szerződés öt évvel ezelőtti villámgyors megkötésének.","id":"20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a6d3f-7f38-40fe-badb-3ba1eda6c716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12faf066-e9ee-4993-9c6a-4b4a238a2aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Volt_MVMvezer_Zsebszerzodesenek_tunik_a_paksi_szerzodes","timestamp":"2019. április. 05. 08:10","title":"Volt MVM-vezér: Zsebszerződésnek tűnik a paksi szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké választották volna.","shortLead":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké...","id":"20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04226348-dcee-4af1-8568-25172ac4ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","timestamp":"2019. április. 06. 08:40","title":"Donald Trump a mexikói határon: a migránsok forduljanak vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fc6d4a-f0fd-4778-8d2c-882b24082cca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nigel Farage visszatér!","shortLead":"Nigel Farage visszatér!","id":"20190405_Megfenyegettek_az_EUt_a_Brexitparti_brit_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fc6d4a-f0fd-4778-8d2c-882b24082cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c59cb8-c2c0-4b1f-9cea-a7fec5cdc4cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Megfenyegettek_az_EUt_a_Brexitparti_brit_politikusok","timestamp":"2019. április. 05. 14:39","title":"Megfenyegették az EU-t a Brexit-párti brit politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik, valamint a Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez kötődő Mindenki Magyarországa Mozgalom jelentette be Cser-Palkovics András fideszes polgármester kihívóját.","shortLead":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik...","id":"20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5516f3-588f-4d07-8341-dab3f509427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 04. 16:10","title":"MSZP-s jelölt mögé áll be az ellenzék Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef69ee-24fc-4c7f-8668-37716e6840f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színházi producer elfogadó, demokratikus, liberális embernek tartja magát, szeretné, ha a színháza is ilyen lenne.","shortLead":"A színházi producer elfogadó, demokratikus, liberális embernek tartja magát, szeretné, ha a színháza is ilyen lenne.","id":"20190404_Orlai_Tibor_producer_szinhaz_eloadasok_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef69ee-24fc-4c7f-8668-37716e6840f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc6051-d888-405e-9b53-0090914c4e0f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Orlai_Tibor_producer_szinhaz_eloadasok_portre","timestamp":"2019. április. 04. 14:06","title":"Orlai Tibor: A mai Magyarország gyűlöletet szít, a kellemetlen dolgokat pedig a szőnyeg alá söpri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök által alkotott képekbe, és mennyire veszik ezt észre az orvosok. Kiderült: nagyon könnyen, és mindezt gyakorlatilag észrevétlenül.","shortLead":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök...","id":"20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69a029-48b9-4e01-95d3-ae105026ac47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","timestamp":"2019. április. 04. 19:03","title":"Döbbentes, milyen hatékonyan veri át az orvosokat egy új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","shortLead":"Az őszi önkormányzati választásokra összeállt az ellenzék, közösen indulnak a Fidesz ellen.","id":"20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8712b95a-95b2-4377-83ca-c9a72ad9b53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938b6fc0-8cf7-4f54-9c0e-6d6ef39fa23b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kecskemeten_is_kozosen_indul_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 05. 09:02","title":"Kecskeméten is közösen indul az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]