[{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","shortLead":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","id":"20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce362e38-fe0a-4a32-bada-68e9d7e7003a","keywords":null,"link":"/sport/20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","timestamp":"2019. április. 06. 20:34","title":"NB I: Mészáros-Seszták 0-4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","shortLead":"A szlovák demokraták ellenzik, bár őket a Fidesz Soros-ügynöknek hívja.","id":"20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12679d-25b6-49dc-aa51-948610ceb265","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Nem_volt_varatlan_a_magyar_himnusz_betiltasa_Szlovakiaban","timestamp":"2019. április. 06. 10:09","title":"Nem volt váratlan a magyar himnusz betiltása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol hibáztak, és másképp indulnak neki az EP-választásnak.\r

Hát nem. Ezek a vadászok szopni járnak ide. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol...","id":"201914_europa_visszavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1f780a-26cd-402e-bf92-9afb5885c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/201914_europa_visszavar","timestamp":"2019. április. 06. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Európa visszavár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adóbevallásnál is lehet kérni a tartós betegségek után az adóvisszatérítést. ","shortLead":"Az adóbevallásnál is lehet kérni a tartós betegségek után az adóvisszatérítést. ","id":"20190407_Tobb_betegseg_utan_lehet_iden_adovisszateritest_kerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bf288a-9e10-4111-8848-08b5a10a45f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tobb_betegseg_utan_lehet_iden_adovisszateritest_kerni","timestamp":"2019. április. 07. 09:03","title":"Több betegség után lehet idén adóvisszatérítést kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","shortLead":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","id":"20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c9cf8-8dbb-43c0-86dc-34c142071e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","timestamp":"2019. április. 07. 09:57","title":"Nagy az öröm a Volvónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]