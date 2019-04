Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is elolvasnak nekik, mint azok, akiknek szülei soha nem olvasnak mesét – állapították meg az Ohiói Egyetem kutatói. Ez a több mint \"egymilliós szószakadék\" kulcsfontosságú a gyerekek szókincsének és olvasási készségének fejlődése szempontjából.","shortLead":"Mintegy 1,4 millióval több szót hallanak ötéves korukig azok a gyerekek, akiknek szülei naponta öt könyvet is...","id":"20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd9171a-d90e-4671-b715-df9ea6b4b522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f108e23c-64cb-433e-a90e-1a5290389bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_gyerekek_meseolvasas_mesek_szokincs","timestamp":"2019. április. 08. 18:03","title":"Pórul járnak azok a gyerekek, akik nem hallanak elég mesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","shortLead":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","id":"20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f468a-b6af-4d4f-af18-c6af2a3d0e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2019. április. 07. 20:48","title":"Videóműsorral és új portállal tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","shortLead":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","id":"20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb3573-fc23-4231-994d-a49047325d49","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 09. 06:07","title":"Kaposváron is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","shortLead":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","id":"20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaff216-4711-49a9-8f2c-a09fbb05de23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","timestamp":"2019. április. 08. 06:26","title":"Elmondta az édesanya, mit csináltak a Bécsből hazahozott feldarabolt holttesttel Jászladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze arra, hogy megvásároljon egy NB I-es klubot, és mi lehet a jövőképe a Kispestnek? Ennek próbáltunk utánajárni.","shortLead":"Melyik az az országos szinten eddig alig ismert vállalat, amely megvette a kispesti focicsapatot? Honnan lett pénze...","id":"20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10299ad1-3260-4be3-8fba-27f8a3a2f489","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_kispest_metalcom_foci_bozo_zoltan_mendelenyi","timestamp":"2019. április. 08. 17:22","title":"Kerítésépítő érkezett a NER focielitjébe - bemutatjuk a Kispest új tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616edd-4fe6-493f-adba-5683521b9972","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"14-16 éves diákokból álló csapat képviselte hazánkat a Hanoiban megrendezett nemzetközi matematikaversenyen, április elején. ","shortLead":"14-16 éves diákokból álló csapat képviselte hazánkat a Hanoiban megrendezett nemzetközi matematikaversenyen, április...","id":"20190409_Nemzetkozi_matekversenyen_allhattak_dobogora_magyar_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc616edd-4fe6-493f-adba-5683521b9972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6fc089-7cbf-42b8-bb7b-6bda8311f9f8","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Nemzetkozi_matekversenyen_allhattak_dobogora_magyar_diakok","timestamp":"2019. április. 09. 11:21","title":"Nemzetközi matekversenyen állhattak dobogóra magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két másik szakszervezet tagjai sztrájkba kezdtek. ","shortLead":"A kormányhoz közeli Szolidaritás szakszervezet vasárnap este megegyezett a kabinettel, és lemondta a sztrájkot, de két...","id":"20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5a288da-0ff3-4222-80cc-3782ae70d27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819239da-e735-44a2-bf03-ee4210e16cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Sztrajkolnak_Lengyelorszagban_a_pedagogusok","timestamp":"2019. április. 08. 12:25","title":"Sztrájkolnak Lengyelországban a pedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]