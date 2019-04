Nagyon rákaptunk a grillezésre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","shortLead":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","id":"20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41248ff1-d87a-4025-bfc6-f86499cb91e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","timestamp":"2019. április. 22. 14:56","title":"Megszakadt az internet, amikor arról tárgyaltak, mi a teendő, ha megszakad az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","shortLead":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","id":"20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a0d68-280c-478e-9ff5-828cefc254d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","timestamp":"2019. április. 23. 10:40","title":"A lányával együtt tűnt el egy férfi, fegyverét is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","shortLead":"Anders Holch Povlsen a brit ASOS legnagyobb részvényese, és a dán Bestseller ruhaipari cég egyedüli tulajdonosa. ","id":"20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f21340-ea0e-424a-a51d-486e674f18c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477f3a9-5786-4c09-84c5-7777a88970da","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Harom_gyermeket_vesztette_el_a_Sri_Lankai_merenyletekben_Dania_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. április. 22. 12:03","title":"Három fiatal gyermekét vesztette el a Srí Lanka-i merényletekben Dánia leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral szerelt, hegyomlásnyi kabrióval közlekedni. De vannak olyanok, akik a nyitott tetős arisztokrata életérzésért cserébe simán bevállalják a polgárpukkasztást is. ","shortLead":"A mindent elárasztó hibridek és villanyautók korában politikailag abszolút nem korrekt egy biturbó W12-es motorral...","id":"20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb248d98-451e-49ed-a682-70619f6ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de47e85-52af-4a52-93d0-f8665a167237","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_milyen_egy_90_millio_forintos_uj_bentleyvel_kabriozni_kiprobaltuk","timestamp":"2019. április. 22. 12:30","title":"Milyen egy 90 millió forintos új Bentleyvel kabriózni? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8b25a9-8dc4-41d0-80b7-2da79ba95e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltűnésekor rózsaszín kapucnis dzsekit, fekete térdig érő szoknyát és rózsaszín-kék-lila sportcipőt viselt.\r

\r

","shortLead":"Eltűnésekor rózsaszín kapucnis dzsekit, fekete térdig érő szoknyát és rózsaszín-kék-lila sportcipőt viselt.\r

\r

","id":"20190424_Eltunt_Fafula_Mirella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8b25a9-8dc4-41d0-80b7-2da79ba95e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b7478e-3c1e-40dd-ab94-608f62a3615b","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Eltunt_Fafula_Mirella","timestamp":"2019. április. 24. 05:05","title":"Eltűnt Fafula Mirella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","shortLead":"Kedden helyenként a szél viharossá is fokozódhat.","id":"20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32369f57-984d-4bca-a1bd-d6e95526002a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f88b7-8471-4f6a-9ed4-4c66691c155f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Szellel_esovel_folytatodik_a_lehules","timestamp":"2019. április. 22. 16:21","title":"Széllel, esővel folytatódik a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d9ec40-888d-4b6e-9b2b-604cf0f63196","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az iparosodott világ legnépszerűbb szabadidős elfoglaltsága a tévénézés. Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül szabadidőnk felét töltjük a képernyő előtt. Főként sorozatokat nézünk, és olyan, mintha nem eresztenének. Persze igazából mi nem tudjuk kikapcsolni. De miért nem?","shortLead":"Az iparosodott világ legnépszerűbb szabadidős elfoglaltsága a tévénézés. Átlagosan napi három órát, vagyis körülbelül...","id":"20190423_Ezert_nem_tudunk_elszabadulni_a_sorozatoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d9ec40-888d-4b6e-9b2b-604cf0f63196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ecf3a-df14-4e1e-b4d6-29b6add358b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190423_Ezert_nem_tudunk_elszabadulni_a_sorozatoktol","timestamp":"2019. április. 23. 12:15","title":"Ezért nem tudunk elszabadulni a sorozatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották. Az egyiket most kihúzták.","shortLead":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották...","id":"20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce23ad-2e57-4702-af2f-13765b00697c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","timestamp":"2019. április. 23. 16:03","title":"Kiemelték az első fűtőelemet a fukusimai atomerőmű egyik reaktorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]