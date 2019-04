Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A politikusok interjúi és vitái manapság leginkább játékos vetélkedőkre emlékeztetnek, ahol az nyer, aki a legprofibban játssza ki a törvényt. Vajon miért viselkednek így? És mit mondanának erre neves filozófusok? - ezzel a kérdéssel játszik el a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"A politikusok interjúi és vitái manapság leginkább játékos vetélkedőkre emlékeztetnek, ahol az nyer, aki a legprofibban...","id":"20190425_Miert_nem_adnak_soha_egyenes_valaszokat_a_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4fdcb1-d26a-4bcd-85ff-f1e5a80f8abb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190425_Miert_nem_adnak_soha_egyenes_valaszokat_a_politikusok","timestamp":"2019. április. 25. 13:15","title":"Miért nem adnak soha egyenes válaszokat a politikusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","shortLead":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","id":"20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02202e-bc91-4501-8208-02e61e6c4cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","timestamp":"2019. április. 26. 08:21","title":"Egy ló húzta ki a bajból az elakadt új Ford Focust – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató használhatja. Legutóbb április 23-án a Société Budapestben rendezett díjátadó ünnepségen 39 szálloda és vendéglátóhely vehette át a tanúsítványt.","shortLead":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató...","id":"20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5623aed-05d1-458d-bf6b-5b812d70e605","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","timestamp":"2019. április. 24. 17:27","title":"Kereshetjük a védjegyet – hazai szállodák, éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot csúszik a régóta várt új otthon átadása, és/vagy csak azt követően derül ki, hogy az nem olyan minőségű, mint amilyet megrendeltünk. Van megoldás arra, hogy ezekben a helyzetekben ne egy kétes kimenetelű perben kelljen megpróbálni bizonyítani az igazunkat. ","shortLead":"Mindenki rémálma, hogy a tízmilliók leszurkolása ellenére a szerződésben szereplő határidőhöz képest több hónapot...","id":"mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abcdc3ea-1e2d-468c-9183-e69d817675ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83066c33-52d9-4cb0-99be-01f0a06fd42e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190424_Ferde_a_fal_az_uj_lakasban_Igy_egyenesbe_kerulhet","timestamp":"2019. április. 25. 07:30","title":"Ferde a fal az új lakásban? Így egyenesbe kerülhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én, szombaton a IX. kerületi Élesztőházban. ","shortLead":" Most kezdenénk a zöldülést? Ezer kérdésünk van, amire választ várnánk? Akkor irány a Zöldülők Vására április 27-én...","id":"20190425_Minden_ami_zold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53622678-7cb3-4bb5-8bf0-0b3ec5a622e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6d97c2-3693-4ed1-83a0-6aedab1fc75c","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Minden_ami_zold","timestamp":"2019. április. 25. 19:13","title":"Minden, ami zöld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060","c_author":"","category":"kultura","description":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","shortLead":"Június 14-én jelenik meg a Western Stars.\r

\r

","id":"20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652a9003-aa69-4982-b981-a026e0b4a060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fa538b-aca1-418a-99c1-b7b2f7c7b879","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Erkezik_az_uj_Bruce_Springsteenlemez_es_itt_egy_jo_kis_dal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 09:43","title":"Érkezik az új Bruce Springsteen-lemez, és itt egy jó kis dal róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak majd hozzá. ","shortLead":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak...","id":"20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51055387-f5e3-40e9-a995-217eac7d8365","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","timestamp":"2019. április. 24. 17:34","title":"Tagadják, hogy a Trianon-emlékmű miatt bontanának bele az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5d3063-f076-449e-a6fc-227a6591098a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport értesülését nem erősítették meg.","shortLead":"A Nemzeti Sport értesülését nem erősítették meg.","id":"20190426_barcelona_fokonzul_taroczy_balazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae5d3063-f076-449e-a6fc-227a6591098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a398db50-b711-47dc-a37a-c917bb86e8fa","keywords":null,"link":"/sport/20190426_barcelona_fokonzul_taroczy_balazs","timestamp":"2019. április. 26. 12:51","title":"Barcelonai főkonzul lehet Taróczy Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]