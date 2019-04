Szombattól több vonatot indít a Balatonra a MÁV-Start

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","shortLead":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","id":"20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850eddf3-bcaa-4114-8d1b-626fee41d153","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","timestamp":"2019. április. 25. 13:33","title":"919 forintot keresett önön minden hónapban a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó a hivatalos bemutató előtt szűk három héttel erősítette meg az egyik pletykát, ami a OnePlus 7 Próról terjedt.","shortLead":"A gyártó a hivatalos bemutató előtt szűk három héttel erősítette meg az egyik pletykát, ami a OnePlus 7 Próról terjedt.","id":"20190426_oneplus_7_pro_okostelefon_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e38b420-78b8-49ca-b146-6dc0f1229a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_oneplus_7_pro_okostelefon_kamera","timestamp":"2019. április. 26. 16:03","title":"Egy dolgot már biztosan tudni a OnePlus érkező csúcsmobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak ez már nem az első összefogáspróbája a borsodi megyeszékhelyen. ","shortLead":"Az MSZP, a DK és a Jobbik képviselői faképnél hagyták a javaslatukat bojkottáló fideszeseket. Az ellenzéki pártoknak...","id":"20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b342379a-19da-415f-80a0-a4c5ca89462f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e07c29-d0dd-4980-b42c-1ebbbe3c038e","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Kivonult_az_ellenzek_a_Borsod_megyei_kozgyulesbol","timestamp":"2019. április. 25. 11:06","title":"Kivonult az ellenzék a Borsod megyei közgyűlésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","shortLead":"Az elektromos autók gyártójának hazájában csak mi, magyarok veszünk Teslát az ott dolgozó hivatalnokainknak?","id":"20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea60b3e8-c9dc-43d6-8bc5-22019203a11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81cb6-a9c6-4f5b-8ca8-9b29bfd90625","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_tesla_diplomata_usa_elektromos","timestamp":"2019. április. 25. 14:50","title":"Csak a magyaroknak van diplomata-Teslája az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 millió forint felett van beleszólása. ","shortLead":"15 millió forint felett van beleszólása. ","id":"20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a8cff-0c1a-4ebb-b89a-54747b1ac66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","timestamp":"2019. április. 26. 13:24","title":"Az informatikai beszerzéseknél sem lehet Rogán Antalt megkerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt USA-alelnök nem tud eljönni, csak videón lesz jelen, Jane Goodall viszont személyesen fog beszélni. A szervezők félmilliárddal többet költöttek a fő fellépőkre, úgyhogy a hét nap alatt kilenc headlinert köszönthetünk. És lesz \"migránsozás\" is. ","shortLead":"Idén először egyes koncertek előtt minden nap felhívják a figyelmet valamilyen fontos társadalmi kérdésre. A volt...","id":"20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cce3b-7928-4f67-88e0-b37e5dd73969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0d62eb-781b-402e-9f21-98c2bd92deb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Het_napra_kilenc_headiner_jut_a_Sziegeten_de_vilaghiru_tudos_is_fellep_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. április. 25. 13:52","title":"Sziget: hét napra kilenc headliner jut, de a világhírű csimpánzkutató is fellép a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe a rendőrök.","shortLead":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe...","id":"20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25bf-495c-4f71-b36f-0d8b0328b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","timestamp":"2019. április. 25. 05:59","title":"Videón, ahogy a rendőrség és a TEK lecsap a drogterjesztőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a férfi túllépte az intézkedési körének határait, amikor kirángatta és többször megütötte a vásárlót; felfüggesztett börtönre ítélték. ","shortLead":"A bíróság szerint a férfi túllépte az intézkedési körének határait, amikor kirángatta és többször megütötte a vásárlót...","id":"20190426_jogeros_itelet_szabo_zoltan_index_kfc_biztonsagi_or_bantalmazas_vasarlok_konyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc61e1f5-5aff-4ca7-90ce-ad348655c1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2189dd53-254c-455c-b7c0-7820c8ac4da7","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_jogeros_itelet_szabo_zoltan_index_kfc_biztonsagi_or_bantalmazas_vasarlok_konyve","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"Jogerősen elítélték a biztonsági őrt, aki megverte az Index újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]