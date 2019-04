Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb a bolygónk. A szakértők szerint a pusztulás tempója is aggasztó. ","shortLead":"A Global Forest Watch (GFW) friss jelentése szerint tavaly világszerte 12 millió hektár trópusi erdővel lett szegényebb...","id":"20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bcb743-55e3-41ad-ae2a-733f1c27523d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_esoerdo_tropusi_erdo_fa","timestamp":"2019. április. 27. 16:03","title":"Felfoghatatlan, mennyi trópusi erdő tűnt el egy év alatt, ez pedig komoly baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül szennyezett, és a finomítókat súlyosan károsító kőolajat exportált. Putyin elnök is szigorú vizsgálatot szorgalmazott, valószínű, hogy szándékos volt a szennyezés.","shortLead":"Az orosz hatóságok szerint egy magántulajdonban lévő tárolóközpont felelős azért, hogy az ország napon keresztül...","id":"20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3bbafd-bbd2-42c9-969f-62c44e61ce73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Oroszorszag_megtalalta_hol_kerult_a_szennyezes_az_exportolajba","timestamp":"2019. április. 27. 14:10","title":"Oroszország megtalálta, hol került a szennyezés az exportolajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépésétől 2019. április 28-ig – írta meg a bumm.sk.","shortLead":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe...","id":"20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000d66c3-d66d-43ad-be76-1939cbd0bc40","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","timestamp":"2019. április. 28. 22:41","title":"Velünk akartak keménykedni a szlovákok, de a csehekkel szúrtak ki igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben tartózkodó négy személy egyike a helyszínen az életét vesztette. A rendőrség azonban később közölte, hogy a helyszínre érkezett mentőhelikopter személyzetének sikerült újraélesztenie az áldozatot, akinek életéről már lemondtak a mentősök.","shortLead":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben...","id":"20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f1e30-0156-4b10-ab90-544af7d89f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","timestamp":"2019. április. 27. 15:09","title":"Sikerült újraéleszteni a szentendrei karambol halottnak ítélt áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4afe16-b427-47f4-8a1e-a713a604b777","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Toth_Gabi_baba_Instagram","timestamp":"2019. április. 28. 10:12","title":"Tóth Gabi gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja az idei szezont, így az augusztusi, szegedi világbajnokságot is.","shortLead":"Születési rendellenesség miatt szívműtéten esett át a világ- és Európa-bajnok kajakos, Molnár Péter ezért kihagyja...","id":"20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18adfa2c-d8f1-4698-bf9e-32b4d30a684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a88b1-1bfb-4e77-b8a4-2605e580945d","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kihagyja_a_szezont_Molnar_Peter_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. április. 27. 10:43","title":"Kihagyja a szezont Molnár Péter világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket szintetikus beszéddé alakító új technológia, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki. ","shortLead":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket...","id":"20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6966d7c-bea1-4ae0-b4c7-ad78415adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","timestamp":"2019. április. 28. 19:03","title":"\"Sokkoló az eredmény\" – a gondolatokat alakítja beszéddé egy új technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","shortLead":"A kórház közlése szerint egy alkatrészre várnak. ","id":"20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f697e9e6-24f3-4c15-9b70-7a5490f4c732","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hetek_ota_nincs_lift_a_mateszalkai_korhazban_olben_kell_cipelni_a_betegeket","timestamp":"2019. április. 29. 06:13","title":"Hetek óta nincs lift a mátészalkai kórházban, ölben kell cipelni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]