[{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 16-án, szinte órákkal azután, hogy az Apple és a Qualcomm megállapodott kapcsolataik rendezéséről, az Intel bejelentette, kilép az 5G-s modem üzletágból. Stratégiai döntés született, amelynek helyességéről majd a közeljövő mond ítéletet.","shortLead":"Április 16-án, szinte órákkal azután, hogy az Apple és a Qualcomm megállapodott kapcsolataik rendezéséről, az Intel...","id":"20190429_intel_5g_modem_uzletag_feladasanak_okai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a131531-1753-4381-af7d-f1eed434a107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_intel_5g_modem_uzletag_feladasanak_okai","timestamp":"2019. április. 29. 17:03","title":"De miért adta fel az Intel az 5G-s modem üzletágat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","shortLead":"Már az 50 milliárd forintot közelíti a költségvetési intézmények lejárt adóssága.","id":"20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e323506c-ed6d-442b-9e63-f1b8e6d44c58","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Majdnem_duplajara_nott_az_ev_eleje_ota_a_kozintezmenyek_eladosodottsaga","timestamp":"2019. április. 30. 07:59","title":"Majdnem duplájára nőtt az év eleje óta a közintézmények eladósodottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","shortLead":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","id":"20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c71ea-4c8f-4964-a78d-baa6960ccb9c","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","timestamp":"2019. április. 29. 18:41","title":"Szégyelli magát a Fradi olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt. A Fidesznek 2 ezret kell fizetnie, az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak viszont több mint 1,2 milliót.","shortLead":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt...","id":"20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bc618c-5531-4546-878b-c36b08f2ffeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","timestamp":"2019. április. 29. 18:03","title":"Bírságolt az NVB, a Fidesznek 2 ezer forintot kell fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apának egy 7 személyes XC90, fiának pedig egy 6 km/h végsebességű bőrüléses villanyautó dukál.","shortLead":"Apának egy 7 személyes XC90, fiának pedig egy 6 km/h végsebességű bőrüléses villanyautó dukál.","id":"20190430_elektromos_gyermekauto_jar_a_volvo_7_uleses_kedvezmenyes_terepjaroja_melle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea529c2-ef65-4afe-b42f-37708ec90d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_elektromos_gyermekauto_jar_a_volvo_7_uleses_kedvezmenyes_terepjaroja_melle","timestamp":"2019. április. 30. 06:41","title":"Elektromos gyermekautó jár a Volvo 7 üléses kedvezményes terepjárója mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri biztossá kinevezett fideszes képviselő csapatára hárul. ","shortLead":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri...","id":"20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa8990-3139-47ee-a845-bc426234d6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","timestamp":"2019. április. 30. 16:13","title":"Miniszteri biztost kaptak a kormány által szervezett külföldi nyelvtanfolyamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]