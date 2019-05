Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem Orbán Viktor barátja, Mészáros Lőrinc. Ennél kevesebbet csak a miniszterelnök magánrepülőzéséről beszélt Csányi.","shortLead":"Az OTP-vezér hosszú interjút adott, amiben röviden kitért az ország leggazdagabb emberére is. Aki már nem ő, hanem...","id":"20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f147bc-ceda-4c05-9217-5f33fb35052d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b0125d-a9b6-4bae-a05b-08d37d4dc49c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Csanyi_Meszaros_Lorinc_szeret_dolgozni","timestamp":"2019. május. 02. 09:09","title":"Csányi: Mészáros Lőrinc szeret dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","shortLead":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","id":"20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208730-5207-4c24-9de5-6b2a7e701551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","timestamp":"2019. május. 01. 10:03","title":"Meghibásodott egy kapcsoló, áramkimaradás volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem vizsgálta ki megfelelően több eltűnt külföldi nő ügyét, akik egy sorozatgyilkos áldozatai lettek. ","shortLead":"Lemondott csütörtökön a ciprusi igazságügyi miniszter, miután többen azzal vádolták meg a rendőrséget, hogy nem...","id":"20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9409d4-62ee-45f5-8983-627d2fc5a784","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_ciprus_sorozatgyilkos_igazsagugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2019. május. 02. 14:07","title":"Belebukott a sorozatgyilkos-ügybe a ciprusi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem kapja meg azt a támogatást, amelyre ahhoz lenne szüksége, hogy egészséges maradjon.","shortLead":"A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem...","id":"20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d151add1-c70a-45e0-a20d-c6b20e00d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5b0de-3fdf-4b32-976e-2512af1c9bd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_tulsulyos_gyerek_szulok_felelossege","timestamp":"2019. május. 02. 13:03","title":"Ezt a szülők 55%-a rosszul látja a gyerekéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","shortLead":"A rendőrség most fejezte be a nyomozást a tavaly januári festékezés ügyében. ","id":"20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6704eb-7cea-4a56-bb11-b3af24e88224","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Az_ugyeszsegre_kerult_Gulyas_Martonek_ugye_az_ASZ_lefestese_miatt","timestamp":"2019. május. 02. 12:05","title":"Az ügyészségre került Gulyás Mártonék ügye az ÁSZ lefestése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","shortLead":"Azonnal érkezett a segítség, az állapota már stabil. ","id":"20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc7f630-18a6-4116-aa72-3abaf9663664","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Szerencseje_volt_Iker_Casillasnak_hogy_az_edzese_kapott_szivrohamot","timestamp":"2019. május. 02. 14:15","title":"Szerencséje volt Iker Casillasnak, hogy az edzésen kapott szívrohamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","shortLead":"A titkot a Story magazin leplezte le. ","id":"20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe19a62-c18c-4c30-bedd-ad2e486ca208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dcae89-6751-4b83-ae1e-b457bc282aef","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Titokban_megnosult_Kovacs_Koko_Istvan","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Titokban megnősült Kovács Kokó István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","shortLead":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","id":"20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddf6cc-f32d-43e3-b6b7-bbe8b3fbc632","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","timestamp":"2019. május. 01. 09:15","title":"Levélben vonja kérdőre Szijjártó a kormánynak levelet író ENSZ-jelentéstevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]