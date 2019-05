Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar focista csapata, a Red Bull Salzburg 2-0-ra verte a Rapid Wient a kupadöntőben. \r

","shortLead":"A magyar focista csapata, a Red Bull Salzburg 2-0-ra verte a Rapid Wient a kupadöntőben. \r

","id":"20190501_rb_salzburg_rapid_wien_osztrak_kupa_szoboszlai_dominik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ba6aa7-92a9-4af7-82a8-10dcdfe23613","keywords":null,"link":"/sport/20190501_rb_salzburg_rapid_wien_osztrak_kupa_szoboszlai_dominik","timestamp":"2019. május. 01. 19:22","title":"Szoboszlai Dominik Osztrák Kupa-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","shortLead":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","id":"20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ccc937-742b-4188-ba5c-bf4b936016b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","timestamp":"2019. május. 01. 12:03","title":"Először vittek egy átültetésre szánt vesét drónnal a kórházba, de ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd57f3-b9d1-4a02-bd6d-0dbca6099a89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Precedens értékű lehet, ha adott esetben az önvezető autót gyártó céget is hibásnak találnák. ","shortLead":"Precedens értékű lehet, ha adott esetben az önvezető autót gyártó céget is hibásnak találnák. ","id":"20190502_tesla_autopilot_per_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd57f3-b9d1-4a02-bd6d-0dbca6099a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d994c0ce-bf26-4dd4-b0b1-89be2325bf17","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_tesla_autopilot_per_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 02. 18:40","title":"Beperelték a Teslát halálos baleset okozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","shortLead":"\"Ha erre lesz szükség, az Egyesült Államok megteszi\" - mondta az amerikai külügyminiszter. ","id":"20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b235412d-4b02-4353-b79a-6d9eb3ace176","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Pompeo_Lehetseges_az_amerikai_katonai_beavatkozas_Venezuelaban","timestamp":"2019. május. 01. 16:15","title":"Pompeo: Lehetséges az amerikai katonai beavatkozás Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal az európai parlamenti választások előtt. Valamennyi ellenzéki párt tartott megmozdulást, Orbán Viktor pedig Varsóba utazott, hogy a Magyarországgal egyszerre csatlakozott uniós tagállamok vezetőivel tárgyaljon.","shortLead":"A munka ünnepe mellett az EU-csatlakozás 15 éves évfordulóját is ünnepeltük szerdán, kevesebb mint egy hónappal...","id":"20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006c422c-bf32-4055-9fe7-86c160c79152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d53de39-c03d-4f22-909a-275d94970349","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_munka_unnepe_vagy_az_EUcsatlakozas_evforduloja__majus_elseje_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 01. 09:38","title":"Orbánnak mennie kell – üzenték az ellenzéki pártok május 1-jén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló hamis adóbevallós oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők – figyelmeztet a Quadron.","shortLead":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló...","id":"20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e37dff3-4862-4e4e-8e43-a7a0e10ed74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","timestamp":"2019. május. 02. 10:03","title":"Bizarr e-mail terjed a NAV nevében, vigyázzon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három hónapjában, és most már csak az a kérdés, mikor előzik be a Samsungot.","shortLead":"A legfrissebb piaci adatok alapján a Huawei hatalmas erősödést mutatott 2018 első negyedévéhez képest 2019 első három...","id":"20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e3c25-52bd-4431-91ca-50dc098705f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_huawei_samsung_apple_piaci_reszesedes_okostelefon_counterpoint_research","timestamp":"2019. május. 02. 12:03","title":"Óriásit nőtt a Huawei piaci részesedése, nem sok választja el őket a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt a kérdés, Putyin mikor írja alá azt. A törvény november 1-jével lép majd hatályba.","shortLead":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt...","id":"20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d8d638-abf3-49a2-998f-4291cc9155b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","timestamp":"2019. május. 02. 09:33","title":"Putyin aláírta a törvényt, ami levághatja Oroszországot az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]