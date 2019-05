Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","shortLead":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","id":"20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b059605e-f334-412a-b8ab-e14d4d02d780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","timestamp":"2019. május. 03. 09:03","title":"Nagy dobásra készül a Huawei: 5G-képes 8K-s tévét dobhatnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","shortLead":"Az óceánok élővilágának megőrzéséért harcoló Sea Shepherd pert indított az intézmény ellen. ","id":"20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f35bcc-9f69-4e8c-bdcc-90721cb421ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5711410-93d2-40aa-9af2-f2e783255dc8","keywords":null,"link":"/elet/20190501_harminc_capa_pusztult_el_egy_francia_akvariumban","timestamp":"2019. május. 01. 18:42","title":"Harminc cápa pusztult el egy francia akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jaír Bolsonaro brazil elnök szerint megdöbbentő, hogy évente ezer péniszamputálást kell végezni a dél-amerikai országban. „Az ok a víz és a szappan hiánya” – magyarázta, majd hozzátette, ez már a legmélyebb gödör, amibe az ország juthat.","shortLead":"Jaír Bolsonaro brazil elnök szerint megdöbbentő, hogy évente ezer péniszamputálást kell végezni a dél-amerikai...","id":"20190501_A_brazil_elnok_soknak_tartja_az_evi_ezer_peniszamputalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b621a-f638-41ce-b278-2401d7ae04b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_A_brazil_elnok_soknak_tartja_az_evi_ezer_peniszamputalast","timestamp":"2019. május. 01. 11:32","title":"A brazil elnök soknak tartja az évi ezer péniszamputálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központnak küldött minták egy részében határérték feletti ólomkoncentrációt mutattak ki. ","id":"20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c67004-d205-467a-94b9-362675fddffa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Magas_lehet_az_olomtartalma_a_csapviznek_a_regi_budapesti_hazakban","timestamp":"2019. május. 02. 07:12","title":"Magas lehet az ólomtartalma a csapvíznek a régi budapesti házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"O. B.","category":"kkv","description":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","shortLead":"1,6 milliárd forint nyereséget ért el tavaly a TV2.","id":"20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ac10b-3e46-45cb-828a-07a1a8fc34e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Gerkens_helyett_Alcsutdoboz_fideszes_alpolgarmestere_kerult_be_a_TV2_igazgatosagaba","timestamp":"2019. május. 02. 15:55","title":"Gerkens helyett Alcsútdoboz alpolgármestere került be a TV2 igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Külhonban járva hirtelen nem tudja, hogy a \"Natural\" vagy a \"Nafta\" üzemanyagot tankolja a kocsijába? Vázoljuk, hogy mire kell odafigyelnie.","shortLead":"Külhonban járva hirtelen nem tudja, hogy a \"Natural\" vagy a \"Nafta\" üzemanyagot tankolja a kocsijába? 