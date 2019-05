Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell kattintani, hogy működjön a dolog.","shortLead":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell...","id":"20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd6ca6-1080-409c-85f2-75473dbcbcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","timestamp":"2019. május. 06. 20:03","title":"Mostantól időzítve is lehet e-mailt küldeni a Gmailben – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","shortLead":"Egy magyar család sem jutott be a nemzeti parkba, mert nem tudták, hogy regisztrálni kell. ","id":"20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4b118e9-2cbc-4ee4-898c-ca7e6bdaa002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f4b0e5-0578-470e-b61b-b80de77494e2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Regisztralni_kell_a_Plitviceitavakhoz_nem_jutottak_be_magyar_turistak","timestamp":"2019. május. 06. 18:54","title":"Regisztrálni kell a Plitvicei-tavakhoz, nem jutottak be magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","shortLead":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","id":"20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92927f4-c562-4607-a841-afae91c1cade","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","timestamp":"2019. május. 06. 16:06","title":"Párizsban változtatott bevett módszerén az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz szerint nem játszik közre a Fidesz néppárti tagságának vizsgálatában az, hogy Orbán alkalmatlannak nevezte Manfred Webert.","shortLead":"Sebastian Kurz szerint nem játszik közre a Fidesz néppárti tagságának vizsgálatában az, hogy Orbán alkalmatlannak...","id":"20190507_Osztrak_kancellar_Nem_valtoztat_semmin_amit_Orban_Weberrol_mondott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89458ad-47af-4fb0-b6c7-c25165d5c7d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Osztrak_kancellar_Nem_valtoztat_semmin_amit_Orban_Weberrol_mondott","timestamp":"2019. május. 07. 10:48","title":"Osztrák kancellár: Nem változtat semmin, amit Orbán Weberről mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba való beavatkozás elhárításán dolgozó irányítási központját. Magyarországról csak a HVG lehetett ott, amikor a cég munkatársai a nyitott nap alkalmából igyekeztek mindent megtenni, hogy semmi érdemit ne lehessen látni. A Facebook számára kellemetlenné vált, micsoda fegyvert jelent a felület a választási kampányok idején. Néhány válaszlépésük azért kellemetlen lehet a magyar pártok számára.","shortLead":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba...","id":"20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d5d42-4ba7-49c1-9839-a91f99de8412","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","timestamp":"2019. május. 06. 06:30","title":"Megmutatta a Facebook az irodát, ahonnan a magyar EP-kampány csalóit próbálja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","shortLead":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","id":"20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ac74-39c6-4cb7-bde1-f5aebdcb029c","keywords":null,"link":"/sport/20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","timestamp":"2019. május. 07. 09:47","title":"A Hertha utánpótláscsapatának edzője lehet Dárdai utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]