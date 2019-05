Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja majd ezeket a videókat. Persze van még néhány kitétel.","shortLead":"A jövőben könnyebb dolga lesz annak, aki eredeti és minőségi tartalmat gyárt, a Facebook ugyanis előrébb rangsorolja...","id":"20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8224d6-a921-4d18-987b-e3ac812422b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2122dc2-2560-44a8-9b44-6c7f6d4c5245","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_algoritmus_video_ajanlas","timestamp":"2019. május. 07. 19:03","title":"Változtat egyet a Facebook, eredeti és minőségi videókat ajánl majd a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","id":"20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f614f3-ee9c-4516-b8a9-405410e4040d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2019. május. 08. 13:32","title":"Rajongók figyelem: igazi csemegével jelentkezik a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","shortLead":"A fotót még párnára is rányomták. A Redbubble nevű online piactér azonnali lépéseket ígért. ","id":"20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c98ad25-9400-44e3-af69-499f47c9080b","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Az_auschwitzi_halaltabor_kepevel_dekoralt_szoknyat_es_taskat_arult_egy_online_bolt","timestamp":"2019. május. 08. 18:13","title":"Az auschwitzi haláltábor képével dekorált szoknyát és táskát árult egy online bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdd3a66-e44c-4fbd-802f-c8b2299ac961","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek több mint 600 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.","shortLead":"Az érintettek több mint 600 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek.","id":"20190509_nav_bunszervezet_zoldseg_afacsalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd3a66-e44c-4fbd-802f-c8b2299ac961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907cdaa-4c9b-4b9d-a8f8-a30a591828bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nav_bunszervezet_zoldseg_afacsalas","timestamp":"2019. május. 09. 10:08","title":"Zöldséges bűnszervezetet kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e5b238-a6dc-407f-af75-624773a9aedb","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A budapesti szakmai emlékezetben mind a mai napig elevenen él Kim Corbisier (1985–2012), a tragikusan elhunyt festő. A 26 éves korában öngyilkosságot elkövetett művész festményeit fotó alapján készítette, de rajzolt és videókat is forgatott.

Az Inda Galéria aktuális kiállításán látható művek alkotója Belgiumban született, és családi okokból, édesanyja korai halálát követően költözött gimnazistaként belga édesapjával Magyarországra. ","shortLead":"A budapesti szakmai emlékezetben mind a mai napig elevenen él Kim Corbisier (1985–2012), a tragikusan elhunyt festő...","id":"20190509_Kim_Corbisier_megfigyelesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e5b238-a6dc-407f-af75-624773a9aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a556ae-22db-4343-9f6b-6835e4d2e19d","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190509_Kim_Corbisier_megfigyelesei","timestamp":"2019. május. 09. 13:34","title":"Kim Corbisier megfigyelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]