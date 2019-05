Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana Grande koncerthelyszínének közelében. A drónt irányító tettes kiléte egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A kaliforniai Sacramentóban egy drón dobta le a horogkeresztes és médiaellenes szórólapokat előző hétvégén Ariana...","id":"20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431475a9-8184-4e27-9a29-846a972b6383","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Horogkeresztes_szorolapok_estek_az_egbol_Ariana_Grande_koncertje_elott","timestamp":"2019. május. 07. 11:14","title":"Horogkeresztes szórólapok estek az égből Ariana Grande koncertje előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","shortLead":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","id":"20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0309ee9-86a7-480a-823c-7accd5f1ca51","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","timestamp":"2019. május. 08. 07:15","title":"Magyarország is téma volt Weber és Timmermans vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace mérései szerint több hazai oktatási intézmény közelében jelentősebb a légszennyezettség, mint a közeli, hivatalos mérőállomásokon. ","shortLead":"A Greenpeace mérései szerint több hazai oktatási intézmény közelében jelentősebb a légszennyezettség, mint a közeli...","id":"20190507_greenpeace_iskolak_levego_minosege_rossz_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a87fd52-d7bb-4933-81ff-f187347c12f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3446f350-161a-485c-95a5-8cd15530d051","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_greenpeace_iskolak_levego_minosege_rossz_levego","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Greenpeace: Az iskolák közelében különösen rossz a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új oprendszert, a Q-t. ","shortLead":"A Google jelenleg is zajló fejlesztői konferenciája jó apropó volt arra, hogy közelebbről is megmutassák a készülő új...","id":"20190508_android_q_funkciok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290094a5-858b-401d-87c7-62eddfe943bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea3a3a3-0076-4420-854c-831636458959","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_q_funkciok_video","timestamp":"2019. május. 08. 18:33","title":"Videón a következő Android legnagyobb dobásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus vezetőkkel találkozni, akikkel Barack Obama korábbi elnök gyakorlatilag befagyasztotta a kapcsolatait.\r

\r

","shortLead":"A CNN a Trump–Orbán-féle vezetés hasonlóságairól ír, és arról, az amerikai elnök igyekszik olyan antidemokratikus...","id":"20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66e1328-7765-4e3b-87a7-ef518a03025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c286fa-94eb-4bed-90e0-6af6b442cd27","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_De_facto_diktator_kemenyen_kiosztja_Orbant_a_CNN","timestamp":"2019. május. 07. 19:15","title":"Diktátorozva osztotta ki Orbánt a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent a hőmérséklet és havazni kezdett. ","shortLead":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent...","id":"20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c328b4-2b97-40dc-979a-2991ec735f1a","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","timestamp":"2019. május. 07. 10:56","title":"Leesett a hó, 30 bulizót kellett helyben ápolni a francia technófesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német társadalom esetében áttörésnek számít. A kulcs az érintős kártya.\r

\r

","shortLead":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német...","id":"20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c354c157-eaa7-4e1f-af9a-9e3f4b698425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 07. 17:10","title":"Készpénz vs. kártya: a paypass áttörést hozott Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]