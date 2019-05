Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar gazdaságpolitika is; veszélybe került az EU csúcsjelölti rendszere. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Szakértőket kérdeztünk arról, miről lehet szó Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján, amikor a magyar miniszterelnöknek és az amerikai elnöknek épp nem a kamerák előtt kell majd mosolyognia. A tárgyalások egyik legfőbb témája szinte biztosan az energia lesz: az amerikai cél világos, azt szeretnék, hogy diverzifikálják az európai gázszállítást, és Magyarország próbáljon leválni az orosz gázról.

Ami a kereskedelempolitikát illeti, kaphat a kormány olyan kérést, hogy vigyázzon a kínaiakkal, de amíg nem érkezik olyan ajánlat, ami versenyezhet mondjuk a Budapest–Belgrád-vasút építésére adott kínai pénzzel, ez csak kérés marad. Amiatt már kellemetlenebb pillanatokra számíthat a miniszterelnök, hogy a magyar kormány még mindig jóban van a Huawei-jel, amelyet az amerikaiak szerint részben a kínai titkosszolgálat működtet. De fegyvereket szívesen veszünk.

Mi történhet a Trump-Orbán találkozó után? Mészáros Lőrinc kisvasutat épít New York és Los Angeles közé. Összevesznek azon, melyikük akarja jobban megállítani a migránskaravánt. Visszakapjuk Erdélyt, miután Trump összekeveri Budapestet Bukaresttel. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Megjelent a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány. Ebben Csányi Sándor szerepel az ország leggazdagabb embereként 360 milliárd forintos vagyonnal, míg Mészáros Lőrinc 296 milliárddal csak a második. A dobogóra rajtuk kívül Gattyán György került fel, akinek a vagyonát 280 milliárd forintosra becsülik. Az idei 100-as listára öt új név került fel, közülük a legelőkelőbb pozíciót a 33 éves Tiborcz István érte el. A kormányfő veje, akiről kimondta a Kúria, hogy nem közszereplő 35 milliárd forintos vagyonával a 32. helyet foglalta el.

© Túry Gergely, MTI / Komka Péter, Facebbok

Jól látható, hogy Mészáros Lőrinc vagyona a G-nap után ugrott meg igazán, azóta pedig egészen elképesztő pályát futott be, az előző öt évben másodpercenként 1828 forinttal lett gazdagabb. Simicska Lajos eközben az elmúlt egy évben a vagyona közel harmadát elbukta, de azért a megmaradt 27 milliárd forinttal sem kell azon gondolkoznia, hogyan húzza ki valahogy a hónap végéig.

Mi lesz a 2020-as lista igazi meglepetése? Mészáros megvesz mindenki mást a listáról. Tiborcz István vagyonát titkosítják. Visszatér Simicska. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

1,1 milliárd forintért újította fel április végére a szombathelyi Sportligetet a Homlok Építő Zrt., Mészáros Lőrinc vejének, Homlok Zsoltnak a cége. Egyetlen aprósággal nem számoltak: hogy eshet az eső.

A kispályás bajnokság meccseit már el is kellett halasztani, mert a felújított salakos pályák használhatatlanná áztak. Az egyik csapatvezető azt nyilatkozta: eddig akkor volt gond a pálya minőségével, amikor rövid idő alatt 40-50 milliméter eső esett, most viszont 12-16 milliméter is sok volt.

Ki gyűlöli Magyarországon a legjobban az esőt? A MÁV. A stadionépítők. A kormány, mert az eső nyugatról jön. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: Tiborcz István cégeinek turai kastélya, amelyről most jelentették be, hogy BOTANIQ Turai Kastély néven folytatja majd, miután a tervek szerint ősszel újranyitják.

© ORFK / H. Szabó Sándor

Nagyszebenben találkoztak még egyszer az EU-tagállamok állam- és kormányfői az EP-választás előtt. A legnagyobb hír a találkozóról az volt, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke gyakorlatilag elutasította a rendszert, amelyben az Európai Bizottság elnökét automatikusan az alapján választják ki, hogy melyik frakció szerzi a legtöbb mandátumot.

Tusk megerősítette, az EP-választás eredményét mindenképpen figyelembe veszik majd a tagországok vezetői, amikor döntést hoznak. A vezető pozíciók kiválasztásáról döntő találkozót ugyanis mindössze két nappal a választás lezárulta utánra, május 28-ra hívta össze.

Mivel lephetnének meg minket az európai politika vezetői? Ha Orbán felszólalna, de oroszul. Ha beismernék, hogy mindegyikük mögött Soros György áll. Ha szólnának, hogy az egész Brexit egy vicc volt. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Szegeden két iskolában is elzárták a vízcsapokat a megengedettnél magasabb koncentrációjú ólomtartalom miatt. Néhány környéken élő úgy döntött, megvizsgáltatja az ivóvizet a saját lakásában is. Két szomszédos önkormányzati bérlakásban a csap megnyitásakor kifolyó vízben a megengedett érték többszörösét mérték. De egy budapesti lakástulajdonos is panaszkodott, hogy a frissen felújított lakásában mérték a megengedett szint csaknem hatszorosát az ivóvízben.

„Ketyegő bombaként ott lapul” – jegyezte meg a fővárosi ólomproblémáról Nagy Edit, a Magyar Vízközmű Szövetség főtitkára. Szerinte állami segítségre volna szükség, mert a főként önkormányzati tulajdonban levő hálózatok rekonstrukciójára az EU nem biztosít keretet, csak az egészséges vízellátás új technológiáját, fejlesztését finanszírozza. A vezetékek sok helyen több mint 50 évesek, így aztán hiába lehet jó a víz, ha a lerakódások bekerülnek a hálózatba.

Mi a megoldás? Itassák meg az ólmos vizet a csöveknél bujkáló patkányokkal. Tagadja le mindenki, hogy baj lenne, aztán tripla áron bízzanak meg valakit a megoldással. Rakjanak ki plakátokat a víz ellen. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Egy békéscsabai érettségiztető magániskola három nappal a vizsgák előtt jött rá, hogy már október elején megszűnt az az oktatási intézmény, ahonnan ők még januárban felnőtt tanulókat vettek át. Emiatt huszonnyolcan nem is érettségizhettek most. Borgulya Zoltán, a Pannon iskola igazgatója kérdésünkre elismerte, jobban is megnézhették volna, hogy milyen intézménytől veszik át az embereket.

© MTI / Czeglédi Zsolt

Hibázhatott a tavaly megszűnt magániskola, amelyik az engedélye bevonása után is kezelte a vele tanulói jogviszonyban nem állók hivatalos adatait. Hibázhatott az új iskola is, amely nem nézett alaposan utána annak, hogy milyen intézményi „előélettel” érkeztek hozzá a diákok. A kormányhivatal pedig hiába kezdett ellenőrzést, mégsem jelezte, hogy baj lenne az érettségire jelentkezőkkel. A 28 diák valószínűleg osztályozó vizsgán pótolhatja a hiányzó jegyeit, esetleg az őszi pótérettségin próbálkozhat.

Ki a felelős? Az előző iskola. A most érettségiztetni próbáló iskola. A kormányhivatal. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A Strabagot kötötték már az SZDSZ-hez és a Fideszhez is, a cégnél állítják: nem foglalkoznak ezekkel a kijelentésekkel. Unger Tamás, a Strabag Magyarország egyik ügyvezetője azt mondta kérdésünkre, nem hiszi, hogy egy-egy közbeszerzés végeredménye nagyon kitett lenne a politikának.

De arra is kitért: az alvállalkozóknak fizetett egységárakban lassan elérjük a német vagy az osztrák szintet, a munkabérekben viszont még van elmaradás. Ennek ellenére szerinte „ma már egy jó szakember a magyar építőiparban is tud annyit keresni, amiért toborzás nélkül is visszatér Ausztriából vagy Németországból a családjához”.

Dőlhet el egy közbeszerzés a politikán? A politikán nem, Felcsúton igen. Csakis a bűnös nyugaton. Sajnos igen, ezért sem lenne szabad közbeszerzéseket kiírni, inkább mindenről döntsön a kormány. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

