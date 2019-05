Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","shortLead":"Olyan jól sikerült, hogy még a mentőszolgálat is gratulált hozzá.","id":"20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df49725-e82e-459b-94ed-38da1a616ad6","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Profi_segedanyagot_keszitett_a_nagyi_gyogyszereihez_az_unoka","timestamp":"2019. május. 11. 21:56","title":"Profi segédanyagot készített a nagyi gyógyszereihez az unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik autós felvételt készített az esetről.","shortLead":"Egy másik autós felvételt készített az esetről.","id":"20190512_Athajtott_a_HEV_elott_egy_autos_par_meteren_mult_a_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19bbdb4-c574-433a-be88-f7ff4f343ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e34c5-9dc2-493b-91a9-4536b164b4ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Athajtott_a_HEV_elott_egy_autos_par_meteren_mult_a_baleset","timestamp":"2019. május. 12. 21:15","title":"Áthajtott a HÉV előtt egy autós, pár méteren múlt a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"Révész Sándor","category":"gazdasag","description":"Mindenki pénzéből mindenkinek mindent! Ez az abszolút szolidaritás Szeged szocialista polgármesterének fölfogása szerint, akiből majdnem ellenzéki miniszterelnök lett tavaly markánsan antiliberális programmal.","shortLead":"Mindenki pénzéből mindenkinek mindent! Ez az abszolút szolidaritás Szeged szocialista polgármesterének fölfogása...","id":"20190513_Revesz_A_szegedi_botorka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9457b21-bc96-4c55-aa76-a57bdff7553a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Revesz_A_szegedi_botorka","timestamp":"2019. május. 13. 09:15","title":"Révész: A szegedi botorka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","shortLead":"A felújítás meggyorsítására törvény is született, a francia parlament alsóháza ezt most elfogadta. ","id":"20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dbe61e-47f0-4bf9-a1da-e81ffc12fb56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Egymilliard_euro_gyulhetett_ossze_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. május. 11. 12:59","title":"Egymilliárd euró gyűlhetett össze a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is. Naponta 2700 kígyómarás történik, a halottak száma 220 és 380 között váltakozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2030-ig felére csökkentené ezt a számot.","shortLead":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is...","id":"20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab46de08-b013-4c86-accd-a36dbcb4c5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","timestamp":"2019. május. 11. 15:03","title":"Naponta 2700 embert marnak meg kígyók, 220-an bele is halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","shortLead":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","id":"20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905fc0eb-fc57-476d-846d-ace9d4f0e754","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","timestamp":"2019. május. 11. 19:26","title":"Jobb, ha vasárnap nem forszírozza az autózást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]