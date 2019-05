Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","shortLead":"Emellett a vétkes autó, és a szabályosan közlekedő busz sofőrjét is kórházba szállították","id":"20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f47c7-3c68-471f-906b-331050633777","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Iskolasokat_szallito_busz_balesetezett_Dorogon_hat_gyerek_megserult","timestamp":"2019. május. 15. 14:52","title":"Iskolásokat szállító busz balesetezett Dorogon, hat gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét valamiért nem reklámozták.","shortLead":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét...","id":"20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5265c95-ae6f-4f3f-b111-05610aefe649","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","timestamp":"2019. május. 15. 20:49","title":"Rogán fórumát nem verte nagydobra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből ingyenes és fizetős változatot is kínálnak a felhasználóknak. Mostantól elérhető a YouTube Premium is.","shortLead":"Egy évvel az indulás után Magyarországra is megérkezett a Google zenehallgatós szolgáltatása, a YouTube Music, amiből...","id":"20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81b103e-44f5-4137-93fd-98da3ceea3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde101e9-5e14-4ba8-bc27-e501779ac2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_youtube_music_premium_youtube_premium_magyarorszag_elofizetesi_dijak","timestamp":"2019. május. 14. 19:00","title":"Magyarországra is megjött a felturbózott YouTube, benne sok vágyott extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bba976-70d6-4899-823f-04a561ee0b99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai szupersztár szerint le kellene zárni a Lánchidat, hogy többet senki ne tudjon felmászni a tetejére, mert neki túl könnyű dolga volt.\r

","shortLead":"Az énekes azt mondja, nagyon jól van, és minden erejével küzdött Magyarországért. ","id":"20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d834bcb-b126-4718-8347-3364cd8dfe7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6e4ac1-033d-4227-abdd-173168683613","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Papai_Joci_Facebook_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. május. 15. 12:18","title":"Pápai Joci a Facebookon üzent a rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","shortLead":"A földön fekvő férfit is ütlegelte a biztonsági őr a gumibottal, az esetet az áruház kivizsgálja. ","id":"20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c562820-e074-4e44-9c31-3491208960e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b621ce8f-963b-4b66-ad8b-158760328141","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Gumibottal_vert_meg_egy_biztonsagi_or_egy_ferfit_Kaposvaron__video","timestamp":"2019. május. 14. 21:15","title":"Gumibottal vert meg egy biztonsági őr egy férfit Kaposváron - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db1a074-fbd1-4df9-9bbc-c2a769b3ffca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Egészen addig, amíg az MS-RT tuningcsapat kezelésbe nem veszi.","shortLead":"Kevés praktikusabb autó van, mint a Ford Transit Connect, csak hát nem túl izgalmas. Egészen addig, amíg az MS-RT...","id":"20190514_Tuningshown_is_lehetne_indulni_ezzel_a_Ford_Transit_Connecttel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9db1a074-fbd1-4df9-9bbc-c2a769b3ffca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed078fab-223e-4979-930d-ab02c89d0d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_Tuningshown_is_lehetne_indulni_ezzel_a_Ford_Transit_Connecttel","timestamp":"2019. május. 14. 17:50","title":"Ki mondta, hogy minden futárautónak unalmasnak kell lennie? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]