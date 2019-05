Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az, érvel a párt.\r

\r

","shortLead":"Ha a Fidesz videója minimális szerkesztéssel tudósítás lehetett az egyperces Híradóban, akkor az MSZP-é is legyen az...","id":"20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b9eb5b-237a-4e81-91ae-ccaf958c5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b813146f-7b6f-4ed6-a101-fe56be0824b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_mszp_mtva_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 20:45","title":"Két napot adott a köztévének az MSZP, hogy leközölje kampányvideójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya az Országos Bírói Tanáccsal. ","shortLead":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya...","id":"20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f31a8-dd82-4032-8bf3-7758fc6c4496","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","timestamp":"2019. május. 16. 10:35","title":"A vizsgálódó nemzetközi szervezettel sem volt hajlandó beszélni Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be1d1b2-2a27-4df2-9f0f-2d8a2c9340b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","timestamp":"2019. május. 15. 09:53","title":"Hihetetlen: a Simpson család évekkel ezelőtt bemutatta, amit az előző Trónok harca részben láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","shortLead":"A Hello Brother középpontjában egy afgán menekültcsalád lesz. ","id":"20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66e4e8-c4ea-4428-8d5e-7c10c88e912f","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Film_christchurchi_terrortamadas_Cannes","timestamp":"2019. május. 15. 17:51","title":"Film készül a christchurchi terrortámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek eljárást az érintettek – Csehország, Lengyelország és Magyarország – ellen. ","shortLead":"A magyar kormány képviselője szerint önkényesen, politikai megfontolások alapján, jogsértő módon kezdeményeztek...","id":"20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c9807-b298-4993-b216-65d9cb9f6617","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_kvotaper_luxemburg_europai_birosag","timestamp":"2019. május. 15. 18:24","title":"Kvótaper: így érvelt Magyarország a tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második világháború idején gyilkoltak meg a nácik.","shortLead":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második...","id":"20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7685e73-64b9-4263-8fd1-bda996fb673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","timestamp":"2019. május. 14. 21:03","title":"Eltemették a nácik által meggyilkolt emberek orvosi célokra használt szövetmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]