[{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál - írta a Variety.com iparági becslésekre hivatkozva.","shortLead":"A harmadik John Wick-film vetett véget a Bosszúállók: Végjáték egyeduralmának az észak-amerikai mozik jegypénztáránál...","id":"20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a919b-d22f-4f12-98a5-ae555000419e","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_John_Wick_legyozte_a_Bosszuallokat","timestamp":"2019. május. 20. 10:06","title":"John Wick legyőzte a Bosszúállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni támadásáról. Legutóbbi könyve a digitalizációról szól, az szerinte akár háborúhoz is vezethet, de úgy véli, mégis több az információs társadalom előnye, mint a kára. HVG-portré.","shortLead":"Almási Miklós filozófus, esztéta egy szovjet akadémikus korabeli szavait idézve beszél a kormányzat MTA elleni...","id":"201920_almasi_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53fb050d-65b4-49e5-9b13-3dedf6e067b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a027130-285c-4fa8-be7d-40193c97d55b","keywords":null,"link":"/itthon/201920_almasi_miklos","timestamp":"2019. május. 19. 18:00","title":"„Diktatúra ide vagy oda, nincs az akadémikusoknál nagyobb hatalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","shortLead":"Sőt, elfogadhatatlan módon beavatkozik Románia belügyeibe.","id":"20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb55bc23-a5d6-47f8-ae80-12b871937ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32de2a7-9b7c-4ba1-b017-9eee9359ff86","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Felmeres_a_romanok_tobbsege_szerint_Magyarorszag_ellenorzese_ala_akarja_vonni_Erdelyt","timestamp":"2019. május. 20. 13:58","title":"Felmérés: a románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez aztán a vallomás! ","shortLead":"Ez aztán a vallomás! ","id":"20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb34b479-9128-46bf-8390-0b21351428c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","timestamp":"2019. május. 19. 14:46","title":"Ön észrevette a \"Szeretlek, Zsolti\"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nem csak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.","shortLead":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt...","id":"20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123a9e-a6c9-439e-a4ff-cad87dba6e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","timestamp":"2019. május. 19. 21:45","title":"Reuters: A Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére, az értékesítés június 12-én kezdődik.","shortLead":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére...","id":"20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88059871-23fd-4b3b-a77b-9a2de82ff97e","keywords":null,"link":"/sport/20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","timestamp":"2019. május. 19. 12:52","title":"A legolcsóbb budapesti jegyek is drágák lesznek az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","shortLead":"Ismét arról beszélt, hogy a bevándorlást meg kell állítani. ","id":"20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177258f-c61d-409f-b0fe-0fb2944fb61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Gulyas_Gergely_azt_kerte_a_kormanyparttal_nem_szimpatizaloktol_tegyek_a_szivukre_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 19. 11:01","title":"Gulyás Gergely azt kérte a kormánypárttal nem szimpatizálóktól, tegyék a szívükre a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]