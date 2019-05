Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég talányos blogbejegyzéssel jelentkezett George R. R. Martin, mely szerint más lesz a kötete vége, mint a sorozaté. Vagy nem.



","shortLead":"Elég talányos blogbejegyzéssel jelentkezett George R. R. Martin, mely szerint más lesz a kötete vége, mint a sorozaté...","id":"20190521_Mas_befejezest_kap_a_Tronok_harcakonyv_mint_a_sorozat__maga_a_szerzo_jelentette_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740e2a9-8300-4bdb-9600-d471fcb0778a","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Mas_befejezest_kap_a_Tronok_harcakonyv_mint_a_sorozat__maga_a_szerzo_jelentette_ki","timestamp":"2019. május. 22. 08:13","title":"Más befejezést kap a Trónok harca-könyv, mint a sorozat – maga a szerző jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","shortLead":"A napokban több amerikai tagállamban is nagyon szigorú abortusztörvényeket fogadtak el. ","id":"20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2aa061-749e-4fd9-ba4f-bb9db133a40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d8cdd6-2928-438b-bde8-c8fce3fbab5b","keywords":null,"link":"/elet/20190522_abortuszhoz_valo_jog_torveny_joe_biden","timestamp":"2019. május. 22. 05:40","title":"Törvénybe iktatná az abortuszhoz való jogot Obama alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","shortLead":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","id":"20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc982e2-5158-4325-835b-b9378d2885be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","timestamp":"2019. május. 21. 16:03","title":"Erről tudjon: kivonul a Facebookról a harmadik legnagyobb magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","shortLead":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","id":"20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4736c30-aa3a-4f39-8e91-1684e42968e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","timestamp":"2019. május. 23. 09:50","title":"Jelentős csúszás után beindulni látszik a nemzeti lőtérprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","shortLead":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","id":"20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3750f-6fac-4c25-8f62-6024da242930","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","timestamp":"2019. május. 21. 16:36","title":"Fontos döntést hozott az EU: két év múlva jön a nagy műanyagtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24580b7-d089-4b62-bacc-16f7c0e1248a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ugyan sokkal jobb a helyzet, mint az ipari forradalom alatt, de egy XIII. századi jobbágy csodálkozna azon, mennyire sokat kell ma dolgozni.","shortLead":"Ugyan sokkal jobb a helyzet, mint az ipari forradalom alatt, de egy XIII. századi jobbágy csodálkozna azon, mennyire...","id":"20190521_Tobbet_dolgozik_ma_az_atlagos_magyar_mint_egy_jobbagy_a_kozepkorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24580b7-d089-4b62-bacc-16f7c0e1248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f9f706-7110-43ef-a4f0-1d2e3e166ebe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190521_Tobbet_dolgozik_ma_az_atlagos_magyar_mint_egy_jobbagy_a_kozepkorban","timestamp":"2019. május. 21. 13:06","title":"Többet dolgozik ma az átlagos magyar, mint egy jobbágy a középkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak össze, hogy rablótámadás esetén azokat adják át a bűnözőknek. ","shortLead":"Egyre gyakoribbak a telefonlopások a mexikói buszokon. Az utasok ezért igazinak látszó, de kamu készülékeket vásárolnak...","id":"20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b503a0d-3d5b-4cad-aab8-6e30049663f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d0adc-692b-4b51-b6e6-7dfc7f98ab96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mexiko_busz_tomegkozlekedes_rablas_kamu_telefon_utanzat_dummy","timestamp":"2019. május. 22. 12:33","title":"Igazinak tűnő, valójában kamu telefonokat vásárolnak a mexikóiak, hogy azokat rabolják el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]